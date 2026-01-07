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“Toda mi familia está atrapada, pero Dios me dijo tenemos que ayudar a los demás”: venezolano sobreviviente

Son dolorosos los testimonios tras el doble terremoto en Venezuela que deja cerca de 2.300 muertos. Una semana después los voluntarios mantienen la esperanza de encontrar vida.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
04:33 p. m.
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Una semana después del doble terremoto que devastó La Guaira y Caracas, en Venezuela y que deja al menos 2.300 personas fallecidas; los sobrevivientes mantienen la esperanza de encontrar a sus familiares entre los escombros de los edificios colapsados.

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Son muy dolorosos los testimonios de quienes viven la tragedia en Venezuela. Un sobreviviente que se ha dedicado a rescatar a decenas de personas sepultadas:

Mi familia toda está allá atrás, está claro. Tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, tengo a mi sobrina, tengo a mi hija, tengo a mi cuñado, tengo a mi mujer.

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Venezolano que perdió a toda su familia sigue ayudando a rescatar personas

Un joven sin formación en labores de rescate ha participado activamente en la búsqueda de sobrevivientes.

"Yo saqué a nueve personas a punta de mano nada más, y sabes, yo no soy rescatista, yo no soy bombero, yo no soy paramédico, yo no soy nada de eso. Saco gente de aquí, saco gente de arriba, saco gente de por allá”, explicó.

La frustración de no poder llegar hasta sus propios familiares mientras ayuda a otros marca su relato:

Es frustrante porque no he podido llegar a mi familia, pero también Diosito me fue el que me dijo a mí, tenemos que ayudar a las demás personas, porque mi familia está de este lado del edificio, sabes.

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Dios le dijo que ayudara a otros en medio de la tragedia

"Cuando yo llegué ahí le pedí a Dios su ayuda, pero me estaba gritando gente que sepultada que estaba por estos lados", por lo que decidió priorizar la búsqueda de otras víctimas que pedían auxilio debajo de los escombros.

La magnitud de la catástrofe ha desbordado las capacidades de respuesta en La Guaira, donde ciudadanos comunes se han convertido en rescatistas improvisados ante la urgencia de salvar vidas.

La cifra de 2.300 fallecidos representa una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente de Venezuela.

Las autoridades continúan trabajando en la zona afectada, mientras las familias mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida entre los escombros de los edificios que colapsaron durante el doble evento sísmico ocurrido hace una semana.

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