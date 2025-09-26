Viajar a Europa no será igual desde octubre: turistas tendrán nuevo sistema de control de ingreso

A partir del 12 de octubre de 2025, la experiencia de viajar a Europa cambiará radicalmente para millones de ciudadanos de terceros países, incluidos visitantes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y América Latina.

La Unión Europea activará oficialmente el Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), una plataforma digital a gran escala diseñada para modernizar y, sobre todo, blindar el control de las fronteras exteriores del espacio Schengen.

El EES marca el fin del tradicional y, a menudo ineficaz, sello manual en el pasaporte. En su lugar, el sistema creará un registro digital biométrico de cada viajero no comunitario que entre o salga de los 29 países que participan en el espacio Schengen. La medida tiene un doble objetivo: agilizar el tránsito para los viajeros legítimos y, al mismo tiempo, proporcionar una herramienta precisa y centralizada para combatir la migración irregular y el terrorismo.

El cambio que habrá para ingresar a Europa

El cambio más significativo para el viajero de corta duración (hasta 90 días en un período de 180 días) ocurrirá en su primer cruce fronterizo después de la fecha de activación. En ese momento, en lugar de interactuar únicamente con un agente de control, se le pedirá al viajero que registre sus datos biométricos.

Esto implica la toma de una imagen facial y la captura de cuatro huellas dactilares. Estos datos, junto con la información del pasaporte y los detalles precisos de la entrada (fecha, hora y lugar), se almacenarán en la base de datos central del EES. El proceso busca ser rápido, apoyándose en quioscos de autoservicio en los grandes aeropuertos, aunque el viajero siempre finalizará el control con un agente.

Las autoridades europeas aseguran que, una vez que el viajero esté registrado, los cruces posteriores serán más rápidos y fluidos, ya que el sistema solo necesitará verificar la identidad del pasajero (típicamente con una huella dactilar o una imagen facial) y actualizar la entrada o salida.

La verdadera potencia del EES reside en su capacidad para calcular automáticamente la duración de la estancia. Bajo la normativa Schengen, los ciudadanos no comunitarios solo pueden permanecer un máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días. El sistema actual, basado en sellos manuales, es propenso a errores y dificulta la detección de personas que exceden su permiso de estancia (los llamados "overstayers" o sobrestancieros).

El EES resolverá este problema al contar los días de forma electrónica y generar alertas automáticas a los agentes fronterizos cuando un viajero esté a punto de superar o ya haya superado el tiempo máximo permitido. Las autoridades confían en que esto mejorará significativamente la aplicación de las leyes migratorias y reforzará la seguridad interna del bloque.

"El sello en el pasaporte era una solución del siglo pasado. Este sistema nos dará datos en tiempo real y eliminará las zonas grises. Es un paso fundamental hacia unas 'fronteras inteligentes' y más seguras", señaló un portavoz de la Comisión Europea en Bruselas.

¿Hasta cuándo irá ese cambio?

La implementación del EES se hará de forma progresiva desde octubre de 2025 hasta su plena operatividad, prevista para abril de 2026. Esto significa que los viajeros podrían encontrar procedimientos ligeramente distintos según el punto fronterizo por el que ingresen.

Es crucial no confundir el EES con el futuro ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), que será una autorización de viaje en línea y de pago, similar al ESTA de Estados Unidos, que se exigirá a los viajeros exentos de visado (como los ciudadanos estadounidenses o chilenos) antes de abordar el avión. Si bien el EES (registro en frontera) y el ETIAS (autorización previa) son sistemas complementarios, el EES es el primero en activarse.