Famosa modelo y presentadora confirmó su divorcio tras más de una década de matrimonio

El mundo del entretenimiento se encuentra en shock en México debido a que una de las modelos y presentadoras más reconocidas confirmó el fin de su matrimonio tras 11 años de relación.

Ana Patricia Gámez, que es oriunda de Navojoa, Sonora, México, tiene 38 años y ha trabajado en programas icónicos como Despierta América, informó a través de las redes sociales que se encuentra en proceso de divorcio.

Además, en el breve comunicado que compartió Ana Patricia Gámez, dejó entrever algunas de las razones por las que finalizó su matrimonio con Luis Carlos Martínez.

Este fue el mensaje con el que Ana Patricia Gámez, la reconocida modelo y presentadora de México, confirmó el fin de su matrimonio

Ana Patricia Gámez, en una historia de Instagram, escribió que su relación llegó a un punto en el que ya no podía recuperarse, pero que junto a Luis Carlos Martínez seguirán asumiendo con responsabilidad su rol como papás.

"A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian y, con ellas, también los caminos. Nuestra relación de pareja llegó a su fin", comenzó diciendo Ana Patricia Gámez.

"Los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos. Han sido testigos de muchas etapas en mi vida y, como siempre, continuaré esforzándome por salir adelante, enfocada en el bienestar de mis hijos, en el mío y en trabajar. Gracias por tanto cariño y respeto", agregó.

La modelo y presentadora se conoció con Luis Carlos Martínez en 2012, en Miami, y se casó con él dos años más tarde, en Jalisco, México.

Giulietta, su primera hija, nació en 2015, y Gael Leonardo, el segundo, en 2018.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Ana Patricia Gámez, la reconocida presentadora de México, tras su divorcio

A través de las redes sociales, los seguidores han expresado su sorpresa por el fin del matrimonio de Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez.

"¿De qué me perdí?", "ánimo", "parecían la pareja perfecta", "bendiciones", "para adelante" y "Dios tiene el control de todo", han sido algunos de los mensajes.