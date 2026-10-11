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Explosión en Oviedo, España, deja un policía muerto y dos heridos tras tiroteo

De acuerdo con la información preliminar, la Policía recibió una alerta por una disputa familiar y un tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
06:25 a. m.
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Una emergencia por un tiroteo en Oviedo, España, terminó en tragedia luego de que una mochila con un artefacto explosivo detonara durante un procedimiento policial. El hecho dejó un uniformado muerto y otro gravemente herido, a quien tuvieron que amputarle una pierna.

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De acuerdo con la información preliminar, la Policía recibió una alerta por una disputa familiar y un tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años. Tras llegar al lugar, los agentes iniciaron las verificaciones correspondientes y encontraron una maleta sospechosa.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de guías caninos para revisar los elementos encontrados y establecer si representaban algún peligro para los habitantes del edificio.

En medio del operativo, los uniformados tomaron la decisión de retirar una mochila del inmueble para evitar que los residentes estuvieran expuestos a un posible riesgo. Sin embargo, durante la manipulación del objeto se produjo una explosión que alcanzó a los policías que participaban en el procedimiento.

Un policía muerto y otro herido de gravedad

El balance preliminar del hecho reveló que un policía falleció y otro resultó gravemente herido. Este último sufrió lesiones de consideración que obligaron al personal médico a amputarle una de sus piernas.

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Por otra parte, la menor de 17 años resultó herida durante el tiroteo que se habría registrado momentos antes de la detonación.

Por ahora, las autoridades buscan establecer qué contenía exactamente la mochila, las circunstancias en las que fue abandonada y si existe una relación directa entre el artefacto explosivo y el enfrentamiento armado reportado inicialmente.

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