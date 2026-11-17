Nvidia volvió a sorprender a Wall Street con resultados récord en el tercer trimestre, al reportar ingresos y beneficios que superaron ampliamente las expectativas del mercado.

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Sin embargo, la compañía descartó el regreso de su exdirector ejecutivo, Jensen Huang, cuya salida estuvo rodeada de un escándalo que también ha despertado preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos.

El fabricante estadounidense de semiconductores registró ingresos por 115.800 millones de dólares, un crecimiento interanual del 103%, por encima de los 109.000 millones de dólares que proyectaban los analistas. Asimismo, obtuvo un beneficio neto de 65.300 millones de dólares, un 105% más que en el mismo periodo del año anterior.

La ganancia por acción alcanzó los 2,77 dólares, superando los 2,48 dólares que esperaba el mercado. Tras la publicación de los resultados, las acciones de Nvidia avanzaron más de un 2% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street.

Por primera vez en casi 28 años desde su salida a bolsa, la presentación de resultados no estuvo liderada por Jensen Huang. En su lugar intervino la directora financiera, Colette Kress, quien asumió la presidencia interina tras la dimisión del ejecutivo.

Nvidia eleva previsiones pese a la crisis

Los inversores aguardaban con especial atención estas cifras para evaluar si el auge de la inteligencia artificial mantiene su fortaleza pese a la controversia que envuelve a la compañía y al endurecimiento de los controles de exportación de tecnología avanzada por parte de Estados Unidos.

La empresa revisó al alza sus previsiones para el próximo ejercicio fiscal y ahora espera un crecimiento de la facturación del 75%, frente al 70% previsto anteriormente, impulsado por la fuerte demanda de chips destinados a aplicaciones de inteligencia artificial.

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No obstante, la presentación de resultados estuvo marcada por la ausencia de Huang, quien renunció el pasado 12 de noviembre tras conocerse informaciones sobre relaciones extramatrimoniales, entre ellas con una mujer vinculada a una investigación por presunto espionaje relacionado con China.

Aunque figuras del sector tecnológico, incluido Elon Musk, y el presidente Donald Trump se pronunciaron a favor de su eventual retorno, la junta directiva de Nvidia fue contundente al señalar que no restituirá a Huang en su antiguo cargo, pese a que el exdirectivo manifestó estar dispuesto a regresar.

Caso Nvidia añade tensión a disputas entre EE. UU. y China

El escándalo coincidió con el anuncio de nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips avanzados de inteligencia artificial, medidas que fueron rechazadas por Pekín y que amenazan con influir en las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping durante la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Las nuevas normas exigen licencias para suministrar grandes capacidades de cómputo basadas en chips avanzados a empresas radicadas en China, Macao y otros territorios considerados de riesgo por Washington. También amplían los controles sobre envíos a países como Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil.

Según las autoridades estadounidenses, estos cambios buscan cerrar vacíos regulatorios que permitían a empresas chinas acceder indirectamente a tecnología restringida mediante centros de datos ubicados en terceros países.

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La controversia se intensificó tras conocerse que Alice Huang, exdirectiva de una compañía de computación en la nube con sede en Singapur e investigada en Estados Unidos, mantenía una relación con Jensen Huang. El caso ha aumentado el escrutinio sobre posibles mecanismos utilizados para eludir los controles de exportación de chips avanzados.

Pese a la tormenta corporativa y geopolítica, Nvidia mantiene una posición estratégica en el crecimiento global de la inteligencia artificial y continúa beneficiándose de una demanda que sigue impulsando sus resultados financieros a niveles históricos.