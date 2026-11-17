El pasado 15 de noviembre se registró un caso de agresión verbal contra dos patrulleras de la Policía Nacional en Cali. Las uniformadas fueron víctimas de comentarios racistas por parte de un hombre que, en plena vía pública, lanzó expresiones ofensivas en su contra.

Patrulleras de la Policía fueron víctimas de agresión verbal

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Un detalle que llamó la atención del caso es que fue el propio agresor quien grabó la escena y posteriormente compartió el video en su perfil de TikTok.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa al sujeto lanzando insultos contra las uniformadas. “Ríase, ríaseme en la cara, negra”, se escucha decir al hombre. En la grabación también aparece una mujer que, al parecer, acompañaba al señalado agresor y que se sumó a las ofensas contra las policías.

De acuerdo con información difundida por diferentes medios de comunicación y usuarios en redes sociales, el hombre fue identificado como José Miguel Pérez Ospina, quien presuntamente se desempeñaría como técnico clínico.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento del señalado sobre lo ocurrido ni una versión de los hechos de su parte.

Por otra parte, se conoció un video en el que una de las patrulleras involucradas entrega detalles sobre cómo se habría originado el incidente. Según su relato, el hombre y la mujer se acercaron repentinamente a ella y a su compañera y comenzaron a lanzarles comentarios ofensivos.

“Yo estaba con mi compañera en el CAI cuando el señor llegó a agredirnos verbalmente con racismo, groserías”, aseguró la uniformada.

Adicionalmente, confirmó que ya fue instaurada la respectiva denuncia contra Pérez Ospina.

Finalmente, la patrullera envió un mensaje de agradecimiento a las personas que le han expresado su solidaridad y manifestó su deseo de que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.