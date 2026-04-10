Video del momento exacto en el que la cápsula Orion de Artemis II tocó la superficie terrestre

Los tripulantes de la misión Artemis II ya se encuentran en la superficie terrestre, específicamente, en costas de San Diego, California. Así lo dio a conocer la Nasa junto a un video del amerizaje:

“¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy! Los astronautas de Artemis II han amerizado a las 8:07 pm ET (0007 UTC del 11 de abril), poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna”.

Aunque la Nasa informó que a su llegada a la tierra la cápsula ha experimentado problemas de comunicación, los astronautas de la misión Artemis II: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen (canadiense) se encuentran en óptimas condiciones.

Se cree que, en los minutos próximos a su amerizaje, se desplegará una embarcación inflable para sacar uno a uno los tripulantes y trasladarlos, de a dos, en helicóptero al buque anfibio de la armada estadounidense, que esperaba su reingreso a la Tierra. La nave sobre las 7:30 ya se encontraba apagada, flotando sobre el Pacífico.

¿Cómo fue el reingreso de la cápsula Orion a la Tierra?

La misión Artemis II, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) duró, en total, 9 días, 1 hora, 31 minutos y 35 segundos.

Los últimos minutos, al igual que el despegue, fueron críticos. En su reingreso a la Tierra, la cápsula Orion, bautizada por la tripulación como ‘Integrity’, se desprendió del módulo de servicio, que había diseñado la Agencia Espacial Europea al programa Artemis y se desintegró en la atmosfera terrestre.

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Para un amerizaje exitoso, Orion debía ingresar al planeta con una inclinación de 6.2 grados y así garantizar que el escudo térmico la protegería de una temperatura de 2.700 °C (la mitad de la temperatura de la superficie del sol).

La cápsula alcanzó una velocidad de 40.000 km/h (con la que podría viajarse entre Bogotá y Madrid en 12 minutos) y un set de once paracaídas la ayudó a reducirla, hasta alcanzar los 30 km/h, con los que tocó la superficie.