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Video del momento exacto en el que la cápsula Orion de Artemis II tocó la superficie terrestre

Sobre las 7:07 hora Colombia terminó la misión Artemis II, con el amerizaje de la cápsula Orion en las costas de San Diego.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
07:23 p. m.
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Los tripulantes de la misión Artemis II ya se encuentran en la superficie terrestre, específicamente, en costas de San Diego, California. Así lo dio a conocer la Nasa junto a un video del amerizaje:

“¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy! Los astronautas de Artemis II han amerizado a las 8:07 pm ET (0007 UTC del 11 de abril), poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna”.

Aunque la Nasa informó que a su llegada a la tierra la cápsula ha experimentado problemas de comunicación, los astronautas de la misión Artemis II: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen (canadiense) se encuentran en óptimas condiciones.

Se cree que, en los minutos próximos a su amerizaje, se desplegará una embarcación inflable para sacar uno a uno los tripulantes y trasladarlos, de a dos, en helicóptero al buque anfibio de la armada estadounidense, que esperaba su reingreso a la Tierra. La nave sobre las 7:30 ya se encontraba apagada, flotando sobre el Pacífico.

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¿Cómo fue el reingreso de la cápsula Orion a la Tierra?

La misión Artemis II, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) duró, en total, 9 días, 1 hora, 31 minutos y 35 segundos.

Los últimos minutos, al igual que el despegue, fueron críticos. En su reingreso a la Tierra, la cápsula Orion, bautizada por la tripulación como ‘Integrity’, se desprendió del módulo de servicio, que había diseñado la Agencia Espacial Europea al programa Artemis y se desintegró en la atmosfera terrestre.

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Para un amerizaje exitoso, Orion debía ingresar al planeta con una inclinación de 6.2 grados y así garantizar que el escudo térmico la protegería de una temperatura de 2.700 °C (la mitad de la temperatura de la superficie del sol).

La cápsula alcanzó una velocidad de 40.000 km/h (con la que podría viajarse entre Bogotá y Madrid en 12 minutos) y un set de once paracaídas la ayudó a reducirla, hasta alcanzar los 30 km/h, con los que tocó la superficie.

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