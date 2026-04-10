Incomunicada, a 40.000 km/h y 2.700 °C: los riesgos que enfrenta la cápsula Orión en su reingreso a la Tierra

Todo está listo para el amerizaje de la cápsula Orion, tras completar la misión Artemis II: la primera de los últimos 53 años con tripulación a la Luna y la que alcanzó la mayor distancia de la Tierra, en toda la historia de la humanidad.

La cápsula Orion, que los astronautas bautizaron como ‘Integrity’, se convertirá, según el ingeniero de satélites Camilo Reyes, en una bola de fuego y en el reingreso a la Tierra, quedará incomunicada durante seis minutos:

“Recordemos que ellos entran a 40.000 kilómetros por hora, una velocidad en la que se puede ir de Bogotá a Madrid (España) en 12 minutos. A esa velocidad, cuando va reingresando, todo el aire alrededor de la cápsula se ioniza y crea una burbuja de plasma que corta las comunicaciones de radio”, explicó.

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Las comunicaciones, según dijo Reyes a Noticias RCN, se cortarán a 121 kilómetros de altura y se retomarán a 60 kilómetros.

Si bien el módulo de servicio (contribución de la Agencia Espacial Europea al programa Artemis) se va a desintegrar, la cápsula Orion será recuperada con un buque anfibio de la Marina estadounidense e intentarán recuperar, también, el set de once paracaídas con los que la nave reducirá su velocidad, de 40.000 a 30 km/h.

Otros riesgos que enfrenta Orion en su reingreso a la Tierra:

En palabras de Reyes, “es crucial para las misiones espaciales no dejar basura en la órbita baja de la Tierra porque puede poner en peligro futuras misiones, misiones de satélites de observación e, incluso, la misma Estación Espacial Internacional”.

Sin embargo, el escudo térmico protegerá a la nave, que tiene un diámetro de cinco metros, entrando en un ángulo de 6.2 grados. Esto evitará que se desintegre, como el módulo de servicio:

“El escudo térmico los protege de temperaturas de 2.700 °C, la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. De hecho, en esta maniobra de reingreso, desafortunadamente, el 1 de febrero de 2003, perdimos a la misión del Columbia y sus astronautas. Es una fase crítica”.

¿Qué sigue para el programa Artemis y qué logró tras su segundo viaje?

Artemis II no llegó a la superficie lunar, pero su recorrido por la órbita del satélite natural de la Tierra, incluyendo su lado oscuro que, hasta entonces, era todo un misterio, permitirá el desarrollo de las futuras misiones de Artemis:

“Artemis II era una misión de prueba de la cápsula Orion para futuras misiones. Artemis III será para acoplar con el lander (módulo de aterrizaje), que lo están construyendo empresas como Blue Origin y SpaceX, y en Artemis IV es cuando, en el 2028, si todo sale bien, vamos a alunizar”.

Reyes insiste en que “Orion es una pieza fundamental en todo este proceso. En Artemis I la nave le dio la vuelta a la Luna con la nave, para establecer si podía aguantar el viaje en el espacio profundo, y en Artemis II hizo el mismo viaje, con astronautas y todos los subsistemas de los que hemos hablado” y permitieron medir su resistencia a la radiación en el espacio profundo.