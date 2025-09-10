Video | Dispararon contra vendedor que denunciaba en vivo el mal estado de las vías

En grave estado se encuentra Guadalupe “N”, conocido por la comunidad como ‘Don Nico’, un vendedor de helados que recibió tres disparos mientras denunciaba en vivo el mal estado de la carretera en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

En la grabación, el hombre, que se desempeña como vendedor de helados, pidió la ayuda del gobierno para reparar la malla vial de Uriero, en donde, se cree, vive junto a su familia:

“Miren cómo está de feo, aquí se necesitaría excavar [...] A los ejidatarios les encargo, de la manera más amable, que por favor estén al pendiente de los canales de comunicación, porque muchos han estado dando la queja. De la manera más amable, les pido que hagan una reunión para ver si pueden hacer algo”.

Intento de homicidio quedó registrado en video:

En medio de la transmisión, que realizaba a través de la cuenta de su negocio, “Helados Nico”, en la red social Facebook, se ve cuando dos hombres en una motocicleta se acercan a él y, sin bajar la velocidad, le disparan en repetidas oportunidades.

Don Nico cayó al suelo y, como pudo, se puso en contacto con su esposo, a la que pidió, encarecidamente, cuidar de sus niños: “Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento. Me estoy muriendo. Estoy tirado en el campo. Te amo, diles a mis hijos que los amo”.

Don Nico había iniciado una colecta para reparar los baches junto a la comunidad:

Precisamente, a través de su cuenta de Fcaebook, Don Nico, había iniciado una campaña para recaudar fondos y reparar la carretera: “Amig@s de Urireo, por aquí ya estamos abriendo la lista para la reparación de los baches de nuestra carretera, por si gustan aportar su granito”.

Bajo la promesa de compartir con la comunidad el nombre de las personas que pudieran realizar donaciones y ayudar con los trabajos de reparación, tenía la esperanza de mejorar el camino hacia Uriero.

Las autoridades de Salvatierra lamentaron lo ocurrido: “Este acto violento atenta contra la tranquilidad de nuestras comunidades y exige una respuesta firme de las autoridades competentes.

Ante los comentarios y acusaciones difundidas en redes sociales, este gobierno reafirma su compromiso con la legalidad y el orden, por lo que desde el primer momento ha mantenido estrecha colaboración con las instancias correspondientes para emprender las primeras indagatorias”.

E, incluso, la noticia llegó a la conferencia de prensa matutina de la pre4sidenta Claudia Sheinbaum, que prometió retomar su programa de reparación de vías tan pronto como termine la temporada de lluvias: “Lo está investigando el gabinete de seguridad, lamentable caso. Este año iniciamos con un primer periodo del Bachetón, de repavimentación y bacheo”.