Víctima de bullying en el trabajo: hombre murió porque sus compañeros pusieron desengrasante en su termo

Los mexicanos decidieron unir sus voces para exigir justicia en el caso de Carlos Gurrola, mejor conocido como ‘Papayita’.

Trabajador de la limpieza para un subcontratista de la cadena de supermercados HEB, en Torreón, estado de Coahuila, Gurrola, de 47 años, soportaba malos tratos y constantes episodios de acoso de parte de sus compañeros.

De acuerdo con su familia, solían esconder su teléfono, pinchar las llantas de su bicicleta y robarle el almuerzo, a sabiendas de que ‘Papayita’ no reaccionaría de manera violenta.

Sin embargo, las “bromas” fueron demasiado lejos el pasado 30 de agosto, cunando, presuntamente, sus compañeros de trabajo vertieron desengrasante en el termo en el que ‘Papayita’ llevaba una bebida con electrolitos para recuperarse durante la jornada.

El desengrasante tuvo a ‘Papayita’ 19 días debatiéndose entre la vida y la muerte:

Al sentir un sabor desagradable en su botella, ‘Papayita’ escupió el líquido, pero ya era demasiado tarde. Los químicos generaron un daño irreversible en varios de sus órganos, incluyendo quemaduras en pulmones, hígado y tráquea.

De inmediato, fue llevado a la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte 19 días hasta su inevitable deceso.

Su muerte generó una oleada de manifestaciones en redes sociales y a las afueras del supermercado en el que trabajaba, en donde grupos de personas han estado reuniéndose para gritar al unísono: “Todos somos Papayita”.

¿Qué dicen las autoridades?

El caso está en manos de la Fiscalía de Coahuila, que se enfrenta a la presión mediática del caso, sobre el que la congresista Patricia Mercado compartió una serie de apreciaciones:

“Es muy importante nombrar como acoso y violencia laborales -no como broma- lo que presuntamente llevó a la lamentable muerte de Carlos Gurrola”.

Según dijo, “si desde antes existían conductas de acoso y violencia laborales, las dos empresas de manera conjunta tenían la responsabilidad de poner un alto a esa situación, tomar medidas de prevención, sanción y reparación del daño ANTES de llegar a una situación extrema”.

Declaraciones a las que respondió Elke González, gerente de relaciones públicas de HEB México, en una rueda de prensa realizada en las últimas horas:

“Como empresa lamentamos el fallecimiento del señor Carlos Gurrola, al que conocíamos, con cariño, como Papayita (…) como empresa fomentamos una cultura basada en nuestros valores: el respeto, la integridad y la congruencia y rechazamos de manera firme cualquier forma violencia, maltrato, acoso o intimidación; ya sea entre colaboradores, clientes, proveedores o cualquier persona”.

González insistió en que “cada denuncia que en cualquier momento recibimos, se atiende con la máxima seriedad y se sigue hasta las últimas consecuencias. Se investiga bajo una política de cero tolerancia cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas”. Y se comprometió a colaborar con la justicia hasta que se esclarezcan los hechos, pese a las dudas sobre dónde están algunas de las pruebas.