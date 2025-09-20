Video | Joven volcó su vehículo por ir cantando a “todo pulmón” canciones de Britney Spears

Cantar a todo pulmón el éxito noventero de Britney Spears, ‘Baby one more time’ habría puesto en aprietos a la joven estudiante de medicina Kaitlynn McCutcheon.

En un video que ella misma grabó de regreso a casa, se ve como golpear el manubrio y mover la cabeza al ritmo de la princesa del pop la llevó a perder el control de su vehículo, que terminó chocando con un pequeño montículo de tierra en Pennsylvania y volcándose.

Por suerte, Kaitlynn salió ilesa, pero la grabación deja un registró los momentos de pánico que vivió al interior de su camioneta.

Tan pronto como el vehículo queda volteado sobre el césped, alcanza su teléfono celular y pone en pausa el video para ponerse en contacto con los servicios de emergencias.

Una anécdota de la que pudo burlarse con sus amigos en redes sociales al compartir el video e, incluso, editarlo para conseguir un mayor alcance.

Agencia Nacional de Seguridad Vial advierte sobre los peligros de fumar maquillarse e, incluso, hablar cuando se está al volante:

En un comunicado de prensa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) quiso advertir a conductores colombianos sobre los peligros de fumar maquillarse e, incluso, hablar mientras se está al volante.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, revisar el celular o chatear “implica largos periodos de distracción visual y cognitiva”, que comprometen la seguridad de conductores y pasajeros.

Pero eso no es todo, “manipular elementos electrónicos como el radio, pantallas de tv o dispositivos de GPS con los vehículos en movimiento provoca que el conductor pierda un campo visual entre 50 y 60 grados”.

Prácticas que, a simple vista podrían parecer inofensivas como fumar mientras se conduce, son un peligro latente. El humo puede irritar los ojos y utilizar las manos para sostener el cigarrillo o comer un bocadillo disminuye la capacidad de maniobra.

Además, según la ANSV, “investigaciones afirman que las conversaciones entre piloto y copiloto, la lectura o el maquillarse reduce la observación y atención del conductor en un 50%, dificultando la reacción en caso de presentarse un imprevisto”, como lo ocurrido en Pennsylvania.