Temblor en México hoy, 2 de septiembre: así reportaron el sismo de magnitud 5,6

Un fuerte sismo se registró en México este miércoles 2 de septiembre de 2026, en medio de una jornada en la que también se han reportado movimientos telúricos en otras partes del mundo.

El temblor alcanzó una magnitud de 5,6 y tuvo como referencia la zona de Puerto Madero, en el estado de Chiapas, al sur del territorio mexicano.

El movimiento ocurrió durante las primeras horas de la mañana y fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica a nivel internacional.

Sismo en México este 2 de septiembre: ¿de cuánto fue?

De acuerdo con la información reportada, el sismo tuvo una magnitud de 5,6 y se produjo a las 7:28:31 de la mañana, hora local.

El epicentro fue ubicado en las coordenadas 14,39 grados de latitud y -92,99 grados de longitud, en inmediaciones de Puerto Madero, Chiapas, según SGC.

Otro dato relevante es la profundidad, pues el movimiento fue catalogado como superficial, es decir, ocurrió a menos de 30 kilómetros de profundidad. El reporte del evento figura con estatus manual.

Hasta el momento de esta publicación no se ha informado oficialmente sobre daños de consideración o personas afectadas como consecuencia del movimiento. Las autoridades continúan realizando el seguimiento correspondiente.

Jornada con sismos en diferentes partes del mundo

El movimiento registrado en México se suma a la actividad sísmica reportada durante este 2 de septiembre de 2026 en otras regiones.

Durante las primeras horas del día también se presentaron movimientos en la zona de Nueva Zelanda, antes del reporte conocido posteriormente desde territorio mexicano.

México es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación geológica, por lo que cuenta con diferentes sistemas de monitoreo para detectar estos eventos.

Tras un movimiento de esta magnitud, los organismos especializados pueden actualizar datos como la localización, profundidad o magnitud a medida que analizan nuevos registros. Por esta razón, es recomendable consultar los reportes oficiales para conocer cualquier modificación de la información preliminar.