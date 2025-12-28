CANAL RCN
Internacional

Batalla campal en la final del fútbol guatemalteco: videos captaron golpes, persecuciones y agresiones en el campo

Hubo enfrentamientos entre jugadores, lanzamiento de objetos y agresiones a policías en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Batalla campal final Guatemala
Foto: AFP

Valentina Bernal

diciembre 28 de 2025
08:28 a. m.
La final del torneo Apertura del fútbol de Guatemala, disputada este sábado 27 de diciembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, terminó envuelta en graves disturbios que eclipsaron la definición del campeonato.

Aunque Antigua se consagró campeón pese a caer 1-0 frente a Municipal en el partido de vuelta, los hechos ocurridos tras el pitazo final transformaron la celebración deportiva en violencia y desorden.

Videos captaron batalla campal en la final del fútbol guatemalteco

Al finalizar el compromiso, imágenes captadas por la televisión local evidenciaron incidentes de gran magnitud dentro del campo de juego.

En las grabaciones se observa a jugadores del Municipal persiguiendo a futbolistas de Antigua, mientras les lanzaban objetos, situación que rápidamente derivó en agresiones físicas y golpes entre integrantes de ambos equipos.

De manera simultánea, se registró la invasión de aficionados al terreno de juego, lo que agravó el panorama y dificultó el control de la situación.

Algunos hinchas del Municipal agredieron a patadas a los agentes de la Policía, quienes se encontraban custodiando el estadio y tuvieron que intervenir para contener los desórdenes.

Los enfrentamientos se extendieron durante varios minutos, mientras los uniformados intentaban restablecer el orden en medio de un ambiente marcado por la tensión y el caos.

¿Hay víctimas tras los enfrentamientos en el estadio Manuel Felipe Carrera?

Finalmente, la fuerza pública logró controlar los disturbios y evitar que la situación se saliera aún más de control.

Hasta el momento, las autoridades policiales que hacían presencia en el estadio Manuel Felipe Carrera no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles heridos como consecuencia de los altercados registrados tras el partido.

Frente a los hechos, el presidente del club Antigua, Manolo Callen, se pronunció y calificó lo ocurrido como “inaceptable”, lamentando que la definición del campeonato quedara opacada por los disturbios.

Es lamentable, no podemos hablar de fútbol desafortunadamente.

En el plano deportivo, Antigua había logrado una ventaja clave en el partido de ida, disputado el pasado 21 de diciembre, cuando se impuso 2-0 frente a Municipal. Con la victoria 1-0 del equipo capitalino en la vuelta, el marcador global quedó 2-1 a favor de Antigua, resultado que le permitió al club coronarse campeón del torneo Apertura.

