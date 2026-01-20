CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Reveladoras imágenes del robo al Museo del Louvre en París: ¿qué se sabe?

Uno de los robos más impactantes de la historia tiene nuevas evidencias para su investigación.

Foto: Captura pantalla X @DNewsOK
Foto: Captura pantalla X @DNewsOK

Noticias RCN

enero 20 de 2026
11:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ya han pasado tres meses después de que el mundo conociera detalles de uno de los robos catalogados como más contundentes e impactantes en la historia actual.

El Museo del Louvre no solo ha sido exaltado por la significativa historia que guarda y sus colecciones enciclopédicas con antigüedades de hasta el siglo XIX, sino también por el histórico asalto que vivió, el pasado 19 de octubre del 2025, en el que nueve joyas de un valor incalculable fueron sustraídas.

Trump desata polémica con imagen hecha con IA que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia anexados a EE. UU.
RELACIONADO

Trump desata polémica con imagen hecha con IA que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia anexados a EE. UU.

Nuevo video del robo en el Museo del Louvre

Portavoces internacionales han revelado nuevas y reveladoras imágenes del robo histórico que muestran el momento exacto en el que dos hombres ingresan a la Galería Apolo y proceden a romper la vitrina, que aguardan las icónicas joyas, por medio de diferentes golpes y puños.

Vestidos de negro, con pasamontañas y chalecos de color verde fluorescente para simular ser trabajadores durante momentos clave del robo. Uno de estos sujetos replicó la misma maniobra en otra de las vitrinas para asegurar su robo completo.

El denominado “robo del siglo” ya ha causado gran furor en redes sociales, pues los detalles de la historia no dejan de sorprender a los internautas, quienes han llegado a cuestionar el sistema de seguridad que logró ser burlado por los delincuentes.

Expertos aseguran que las joyas conocidas como “Napoleón” y “Soberanos” sostienen un valor aproximado a los 88 millones de euros. No obstante, dichas piezas poseen un valor patrimonial e histórico incalculable. Es así como, hasta ahora, dicho botín sigue sin aparecer.

Groenlandia, eje de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Foro de Davos
RELACIONADO

Groenlandia, eje de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Foro de Davos

¿Cómo va la investigación en el Museo del Louvre?

Dentro de la insólita huida se logró recuperar la corona de la emperatriz Eugenia, con más de 1.300 diamantes, que contenía rastros de ADN con los que se identificaron a algunos de los sospechosos. No obstante, solo uno de los cuatros detenidos fue formalmente vinculado al robo, mientras las autoridades manejan distintas líneas de investigación.

Pese a que incluso el presidente Emmanuel Macron calificó el ataque como un “ataque al patrimonio histórico”, el robo al Museo del Louvre sigue planteando más dudas que respuestas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump desata polémica con imagen hecha con IA que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia anexados a EE. UU.

Estados Unidos

Groenlandia, eje de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Foro de Davos

Donald Trump

Trump pide mil millones de dólares a cada país que quiera integrar su "Consejo de Paz"

Otras Noticias

Cartagena

Juez declara improcedente la tutela de cocheros en Cartagena contra los nuevos coches eléctricos

El fallo establece que no hay barreras de exclusión en el modelo de contratación de los nuevos cocheros, sino un intento por profesionalizar el sector turístico.

Conciertos

Artistas confirmados para el concierto de música popular en El Campín 'Pa Gozar y Cantar 2.0'

Cartel oficial del concierto de música popular Pa' Gozar y Cantar 2.0 en el estadio El Campín.

Cuidado personal

¿Se puede contraer una infección urinaria por usar un baño público?

Independiente Santa Fe

La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?

Peajes

Beneficios clave de guardar el recibo de peajes: puede salvarlo de una emergencia