VIDEO I Reveladoras imágenes del robo al Museo del Louvre en París: ¿qué se sabe?

Ya han pasado tres meses después de que el mundo conociera detalles de uno de los robos catalogados como más contundentes e impactantes en la historia actual.

El Museo del Louvre no solo ha sido exaltado por la significativa historia que guarda y sus colecciones enciclopédicas con antigüedades de hasta el siglo XIX, sino también por el histórico asalto que vivió, el pasado 19 de octubre del 2025, en el que nueve joyas de un valor incalculable fueron sustraídas.

Nuevo video del robo en el Museo del Louvre

Portavoces internacionales han revelado nuevas y reveladoras imágenes del robo histórico que muestran el momento exacto en el que dos hombres ingresan a la Galería Apolo y proceden a romper la vitrina, que aguardan las icónicas joyas, por medio de diferentes golpes y puños.

Vestidos de negro, con pasamontañas y chalecos de color verde fluorescente para simular ser trabajadores durante momentos clave del robo. Uno de estos sujetos replicó la misma maniobra en otra de las vitrinas para asegurar su robo completo.

El denominado “robo del siglo” ya ha causado gran furor en redes sociales, pues los detalles de la historia no dejan de sorprender a los internautas, quienes han llegado a cuestionar el sistema de seguridad que logró ser burlado por los delincuentes.

Expertos aseguran que las joyas conocidas como “Napoleón” y “Soberanos” sostienen un valor aproximado a los 88 millones de euros. No obstante, dichas piezas poseen un valor patrimonial e histórico incalculable. Es así como, hasta ahora, dicho botín sigue sin aparecer.

¿Cómo va la investigación en el Museo del Louvre?

Dentro de la insólita huida se logró recuperar la corona de la emperatriz Eugenia, con más de 1.300 diamantes, que contenía rastros de ADN con los que se identificaron a algunos de los sospechosos. No obstante, solo uno de los cuatros detenidos fue formalmente vinculado al robo, mientras las autoridades manejan distintas líneas de investigación.

Pese a que incluso el presidente Emmanuel Macron calificó el ataque como un “ataque al patrimonio histórico”, el robo al Museo del Louvre sigue planteando más dudas que respuestas.