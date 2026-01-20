CANAL RCN
Internacional

Trump desata polémica con imagen hecha con IA que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia anexados a EE. UU.

La imagen fue publicada este martes, en vísperas de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Foto: Truth Social X @realDonaldTrump

Noticias RCN

enero 20 de 2026
10:41 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica internacional al difundir en su red social Truth Social imágenes generadas con inteligencia artificial en las que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como territorios estadounidenses.

En las ilustraciones, Trump aparece plantando la bandera de EE. UU., acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Imágenes de IA desatan críticas internacionales

La imagen fue publicada este martes, en vísperas de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario insistirá en que Washington debe ejercer control sobre Groenlandia.

La difusión de estas imágenes ha generado críticas y preocupación en distintos sectores internacionales, que interpretan el gesto como un desafío simbólico a la soberanía de otros países.

Europa responde a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

La Unión Europea prometió una respuesta “firme” a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que Washington debe controlar Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Ocho países europeos, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, rechazaron el plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración en el Ártico, lo que provocó la reacción de Trump con advertencias de imponer aranceles.

En el Foro Económico Mundial de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertó que las medidas de Trump podrían llevar a una “espiral descendente” en las relaciones con la UE, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron instó a usar herramientas comerciales para responder.

En medio de las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, confirmando el deterioro del vínculo transatlántico.

