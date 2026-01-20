Groenlandia, eje de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Foro de Davos

Los líderes europeos toman la palabra este martes en el Foro Económico Mundial de Davos, en vísperas de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha sacudido el orden global y ahora amenaza con adquirir Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

La cita anual en la estación suiza, símbolo del multilateralismo, se desarrolla bajo la sombra de las tensiones transatlánticas y de una agenda marcada por crisis internacionales en Gaza, Ucrania, Irán y Venezuela, semanas después de la captura y extracción del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En el plano latinoamericano, participan en Davos los presidentes Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador). Entre los protagonistas de la jornada figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el francés Emmanuel Macron, el viceprimer ministro chino He Lifeng y el primer ministro canadiense Mark Carney, todos con disputas abiertas con Washington. Trump hablará el miércoles y continuará con actos el jueves.

Groenlandia, el nuevo epicentro de la disputa

Europa estudia posibles represalias tras la amenaza de Trump de imponer aranceles a ocho países europeos, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, en el marco de su pulso por Groenlandia.

El mandatario aseguró el lunes que los europeos no se opondrán demasiado a su deseo de comprar la isla ártica y declaró: “Tenemos que conseguirlo”. Argumenta que debe protegerla de amenazas rusas y chinas, aunque analistas destacan que el verdadero interés estadounidense radica en sus recursos minerales y tierras raras.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que una represalia de la UE sería “muy poco sensata”. Von der Leyen, por su parte, subrayó la necesidad de respetar la soberanía de Groenlandia y Dinamarca.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, pidió evitar cualquier escalada, mientras Macron propuso una cumbre del G7 en París con participación de representantes daneses, ucranianos, sirios y rusos.

Aranceles y tensiones con Francia

Las relaciones entre Trump y Macron se deterioraron aún más cuando el presidente estadounidense amenazó con aranceles del 200% al vino y champán franceses, tras la negativa de París a sumarse a su “Consejo de la Paz”, un organismo que analistas comparan con una versión paga del Consejo de Seguridad de la ONU. Trump confirmó que Vladimir Putin está entre los líderes invitados.

Los líderes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas para definir su respuesta a la crisis de Groenlandia, considerada una de las más graves en décadas para las relaciones transatlánticas.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, calificó las amenazas de aranceles como “inaceptables” y advirtió que debilitan la relación entre aliados. Aunque descartó una acción militar estadounidense, Dinamarca ha propuesto que la OTAN inicie operaciones de vigilancia en la isla.