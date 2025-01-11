CANAL RCN
Internacional

Cárcel y juicio para 'El Comandante' por el caso de los músicos colombianos B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México confirmó que Cristopher “N”, alias “El Comandante”, fue vinculado a proceso como coautor del crimen ocurrido en septiembre.

Alias El Comandante
FOTO: Fiscalía Edomex

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
05:09 p. m.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Cristopher “N”, alias El Comandante, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos desmembrados fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

El juez de control determinó que existían pruebas suficientes para iniciar el procedimiento penal y dictó prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.

Cómo operó la atracción y ejecución de las víctimas

De acuerdo con la carpeta de investigación, “El Comandante” habría coordinado la atracción de las víctimas mediante engaños, aprovechando la relación de confianza con uno de ellos.

Las autoridades sostienen que participó directamente en la planeación y coordinación del asesinato, ocurrido tras la desaparición de ambos músicos el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

Causas médicas de la muerte de B-King y Regio Clown

Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, cerca del poblado de San Andrés Metla, en el Estado de México.

El acta médica del 19 de septiembre estableció que la causa de muerte fue una hemorragia externa por heridas cortantes y punzantes. Posteriormente, pruebas genéticas confirmaron la identidad de Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown), con apoyo del Consulado de Colombia.

