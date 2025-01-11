CANAL RCN
Revelaron los motivos y la cifra que pagaron para asesinar a B-King y DJ Regio Clown

Esta fue la cifra que pagaron para asesinar a B-King y DJ Regio Clown y el motivo para hacerlo.

noviembre 01 de 2025
08:04 a. m.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló los escalofriantes detalles que rodearon el doble homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemus, DJ Regio Clown.

Destapan la relación entre B-King y Regio Clown con el cerebro su atroz crimen en México
La investigación desveló que la motivación fue un oscuro ajuste de cuentas relacionado con la venta y distribución de drogas sintéticas, en un caso que puso al descubierto las dinámicas de la peligrosa organización criminal Unión Tepito.

¿Cuánto dinero dieron por asesinar a B-King y DJ Regio Clown'?

Las autoridades confirmaron que el precio y la orden de ejecución fue de 200.000 pesos mexicanos, equivalentes a unos 40 millones de pesos colombianos, cifra que pagaron para asesinar a B-King y DJ Regio Clown.

El motivo central del crimen fue la venganza. El cabecilla, apodado ‘El Pantera’, presunto integrante de la Unión Tepito, habría ordenado acabar con la vida de Regio Clown.

Marcela Reyes reaccionó a las capturas en México por el caso de B-King: "Que se siga haciendo justicia"
Según lo revelado, el DJ estaba presuntamente vendiendo narcóticos específicamente drogas sintéticas en eventos privados de la red Sin Censura sin la autorización del grupo criminal.

Así engañaron a B-King y DJ Regio Clown para asesinarlos

La ejecución fue minuciosamente planificada por Cristopher N., alias “El Comandante”, detenido e imputado por homicidio calificado. Según la Fiscalía, este individuo ejerció un control total sobre la fase de atracción de las víctimas.

Su método fue la manipulación: se ganó la confianza de Regio Clown haciéndole creer que el encuentro, al que también asistiría B-King, era para iniciar un lucrativo negocio musical conjunto.

La cronología del engaño comenzó días antes, con la asignación de Mariano N. como chofer. El día de la desaparición, 16 de septiembre, “El Comandante” ordenó trasladar a los músicos, que se dirigían a una supuesta reunión de negocios, a una vivienda en Iztapalapa, un punto de control de 'El Apá'.

EN FOTOS: estos son los otros 15 capturados por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown
La trampa se cerró allí: los artistas fueron asesinados, y sus restos desmembrados fueron posteriormente movilizados por los cómplices hasta el paraje en Cocotitlán, donde fueron hallados días después.

