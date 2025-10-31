CANAL RCN
Destapan la relación entre B-King y Regio Clown con el cerebro su atroz crimen en México

Alias El Comandante es señalado por las autoridades mexicanas como el autor intelectual del doble crimen de los músicos colombianos.

octubre 31 de 2025
04:58 p. m.
Autoridades de México confirmaron la captura de 16 personas vinculadas con el asesinato reciente de dos artistas colombianos, B-King y Regio Clown. Entre ellos estaría el autor o el coautor intelectual del homicidio, identificado como alias El Comandante.

Según las primeras pesquisas, uno de estos colombianos asesinados en México tendría deudas pendientes con un grupo de narcotraficantes en ese país.

Christopher N, alias El Comandante, quien fue detenido, sería el coautor intelectual del asesinato de B-King y Regio Clown.

Revelan la relación de B-King y Regio Clown con su asesino

De acuerdo con la investigación, Regio Clown conocía al capturado por las autoridades mexicanas y este, aprovechándose de su confianza, le habría hecho creer que harían negocios juntos.

Los actos de investigación realizados hasta este momento vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como Tusi y Coco Chanel.

Las autoridades dieron a conocer que alias El Comandante ordenó a otro hoy capturado ser el chofer de los músicos, quienes fueron contratados para participar en eventos donde se comercializaba droga.

Escabrosos detalles del crimen de B-King y Regio Clown

Bajo engaño, el 16 de septiembre fueron trasladados a una vivienda en la colonia Renovación Iztapalapa, donde fueron asesinados.

Sus restos fueron hallados un día después en el municipio de Cocotitlán, en los suburbios del Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de México documentó que el asesinato de Reggio Clown se habría cometido por órdenes de alias El Pantera, quien habría pagado cerca de 42 millones de pesos colombianos

Debido a que este habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos sin censura, sin autorización.

Alrededor de este caso también fueron detenidas otras 15 personas, entre ellos 10 extranjeros de nacionalidad colombiana, española, cubana y venezolana, vinculados además con delitos relacionados con secuestro y extorsión en modalidad de ‘gota a gota’.

