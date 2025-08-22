CANAL RCN
Internacional

Más de 50 millones de visas en la mira: EE. UU. intensifica el control migratorio para deportaciones

El Gobierno de EE. UU. revisa millones de visas y desata la preocupación por el riesgo de deportación. ¿Por qué razones?

EE.UU. revisa más de 50 millones de visas para deportaciones
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
04:50 p. m.
Con el objetivo de fortalecer el control migratorio y la seguridad nacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha un operativo que implica la minuciosa revisión de más de 55 millones de visas vigentes.

El objetivo es claro: identificar cualquier indicio de infracción que pueda llevar a la revocación del documento y, en los casos de quienes se encuentran en territorio estadounidense, a una deportación inmediata.

La noticia de que hay más de 50 millones de visas en revisión ha generado un clima de inquietud en todo el mundo, poniendo en el centro del debate el futuro de la política migratoria del país.

Estados Unidos revisará visas para deportación masiva

Las autoridades migratorias, en su búsqueda de posibles irregularidades, están examinando exhaustivamente los perfiles de los titulares de visas.

Entre los factores que se investigan se encuentran el exceso de permanencia en el país, la existencia de antecedentes criminales tanto en Estados Unidos como en el extranjero y la sospecha de cualquier tipo de amenaza a la seguridad pública o participación en actividades ilícitas.

El plan de Donald Trump para deportación de personas

Esta ofensiva migratoria es una respuesta a las directrices del presidente Donald Trump de aplicar un filtro más riguroso en los perfiles de los extranjeros que buscan ingresar o residir en el país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue enfático en su apoyo a la iniciativa, subrayando que los beneficios de la inmigración "siguen siendo un privilegio, no un derecho".

“Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, mencionó el portavoz del Uscis, Matthew Tragesser, en reportaje de The Guardian.

Además de la revisión de documentos, el proceso de investigación se extiende a las redes sociales de los solicitantes, una práctica que busca detectar ideologías o comportamientos que puedan ser considerados como "antiamericanos".

La revisión de más de 50 millones de visas en revisión es un claro mensaje de que, en el futuro, las políticas de inmigración serán mucho más estrictas.

