Imputan nuevos cargos contra el autor del ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra

Entre los nuevos cargos destacan dos intentos de homicidio: el de un adolescente de 14 años y el de un hombre de 22, ambos atacados el mismo día.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
12:30 p. m.
Las autoridades británicas ampliaron este miércoles la lista de delitos imputados a Anthony Williams, el hombre de 32 años acusado de herir con un cuchillo a diez pasajeros en un tren con destino a Londres el pasado 1 de noviembre.

Nuevos cargos contra hombre que atacó a varias personas en un tren

La Policía Británica de Transportes confirmó que el acusado enfrentará ahora siete nuevos cargos relacionados con agresiones cometidas un día antes del ataque que conmocionó al país.

Inicialmente, Williams había sido señalado por diez intentos de asesinato, correspondientes a las víctimas del ataque dentro del tren.

Sin embargo, la investigación reveló una serie de hechos violentos ocurridos el 31 de octubre en Peterborough, al este de Inglaterra, que también estarían vinculados con él.

Entre los nuevos cargos destacan dos intentos de homicidio: el de un adolescente de 14 años y el de un hombre de 22, ambos atacados el mismo día y en la misma ciudad.

En el caso del menor, la policía del condado de Cambridgeshire había señalado previamente que las heridas sufridas fueron leves, aunque la gravedad del hecho justificó la ampliación del proceso penal.

Además, Williams fue acusado de intentar causar lesiones graves a un hombre de 28 años, también en Peterborough, y de participar en una pelea dentro de una barbería, donde habría portado un arma blanca.

Hombre que atacó a varias personas en tren de Inglaterra ya había cometido otras agresiones

La policía añadió un cargo más por una agresión no reportada previamente, cometida contra un hombre de 31 años en un tren que circulaba entre Hitchin y Biggleswade el mismo 31 de octubre.

La trayectoria del acusado antes de su detención incluyó un paso por Londres durante la noche del viernes al sábado, donde ya enfrentaba cargos por un ataque con cuchillo dentro de una estación del metro.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer si existen más víctimas o incidentes relacionados con el sospechoso.

