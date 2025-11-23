Estados Unidos planearía lanzar panfletos sobre Caracas ofreciendo recompensa por Maduro

Aumenta la tensión en Venezuela debido a la presión por parte del gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, y el aumento de las operaciones militares aéreas y marítimas ordenadas por Donald Trump.

Tras las recientes advertencias del gobierno estadounidense, varias aerolíneas han cancelado vuelos desde y hacia Venezuela, debido al aumento de actividad militar en el espacio aéreo de ese país.

Estados Unidos aumenta la presión sobre Maduro

Recientemente, The Washington Post, citando fuentes conocedoras del asunto, aseguró que la Casa Blanca estaría planeando el uso de aviones militares desplegados en el Caribe para sobrevolar Caracas y lanzar panfletos con la recompensa de 50 millones de dólares por información para capturar a Nicolás Maduro.

Aunque esta acción no ha recibido luz verde, fuentes confirmaron al diario que la cúpula de seguridad ha presentado a Trump desde el viernes todo un pliego de opciones y posibilidades que hablan, incluso, de una incursión militar en Caracas.

Sobre la posibilidad de lanzar panfletos en Caracas, se sabe que sería parte de una operación psicológica en contra de Maduro, cuyo cumpleaños se celebra este domingo y podría coincidir con el plan.

Nueva fase para “derrocar” al régimen

Al tiempo, funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia Reuters que el presidente Donald Trump estaría listo para avanzar en una nueva fase operativa contra el régimen.

Esta nueva etapa incluiría operaciones encubiertas, entre otros procedimientos, con el objetivo de derrocar al número uno del régimen.

Todo esto se conoce en medio de la alerta de seguridad emitida desde la unión americana por posibles riesgos en el espacio aéreo que controla el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, por el aumento de actividad militar sobre y cerca de Venezuela.

En respuesta, varias compañías aéreas como Avianca, Iberia y Gol han cancelado sus vuelos desde y hacia la capital venezolana.