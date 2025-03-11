WindRunner: el avión que podría cambiar la forma en que Estados Unidos despliega su poder militar

El Departamento de Defensa de Estados Unidos firmó un acuerdo de investigación con la empresa Radia para evaluar el potencial del WindRunner, una aeronave de carga sin precedentes por su tamaño y capacidad volumétrica. El propósito es analizar si este modelo puede apoyar operaciones duales, es decir, con aplicaciones tanto civiles como militares.

El U.S. Transportation Command (USTRANSCOM) participa en esta evaluación, identificando posibles usos del WindRunner en misiones logísticas, apoyo humanitario y transporte de carga de gran volumen en entornos donde otras aeronaves no pueden operar.

El WindRunner: la aeronave de carga más grande del mundo

Con una longitud de 356 pies (aprox. 109 metros) y una envergadura de 261 pies (80 metros), el WindRunner se perfila como el avión más grande jamás construido. Según Radia, su volumen de carga supera 12 veces el de un Boeing 747, una cifra que lo convertiría en una solución única para movilizar componentes y estructuras sobredimensionadas.

Su diseño le permitiría aterrizar en pistas no pavimentadas de apenas 1 800 metros, una ventaja estratégica para operaciones en zonas remotas o con infraestructura limitada, algo que interesa directamente al Pentágono.

Innovación logística y movilidad estratégica

El Departamento de Defensa explora esta aeronave como parte de una estrategia para cerrar una brecha logística existente: la falta de plataformas capaces de transportar cargas de gran volumen sin desmontaje.

El WindRunner podría acelerar despliegues militares y humanitarios, simplificando la movilización de equipos, vehículos o estructuras completas. Su incorporación potencial respaldaría conceptos como el “Agile Combat Employment”, que busca movilidad rápida y flexible en escenarios operativos distribuidos.

Tecnología civil con proyección militar

Originalmente, el WindRunner fue concebido para el transporte de palas de aerogeneradores gigantes, un desafío logístico dentro de la industria energética. Sin embargo, Radia adaptó su tecnología para responder a necesidades del sector defensa, en línea con las políticas estadounidenses que promueven el uso dual de tecnologías privadas en beneficio estratégico nacional.

Este enfoque representa una nueva frontera en la cooperación civil-militar, donde la innovación comercial impulsa avances de interés gubernamental, desde la energía hasta la defensa.

El acuerdo actual se limita a investigación y pruebas de viabilidad. El proyecto sigue en fase de desarrollo, con primer vuelo proyectado para la década de 2030. Su éxito dependerá de los resultados técnicos y logísticos que demuestren su utilidad real en operaciones del Departamento de Defensa.