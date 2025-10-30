CANAL RCN
Colombia

¿Por qué no se ha firmado el contrato de los aviones Gripen? Ministro rompió el silencio y entregó detalle clave

Se esperaba que este mes se firmara el contrato, pero aún no se ha hecho.

¿Qué pasará con los aviones Gripen?
¿Qué pasará con los aviones Gripen? Foto: Presidencia.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
12:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el final del mes, vuelven a haber dudas por la compra de los aviones Gripen por parte del Gobierno.

Al igual que Colombia, un importante país no descarta la posibilidad de adquirir aviones Gripen
RELACIONADO

Al igual que Colombia, un importante país no descarta la posibilidad de adquirir aviones Gripen

A inicios de octubre, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, volvió a referirse sobre este importante negocio para el país. En sus palabras, aseguró que el contrato se iba a firmar este mismo octubre.

¿En qué avanzado la firma del contrato?

No se había hecho porque faltaban pulir detalles. Sin embargo, aún no se ha hecho. Cabe mencionar que la llegada de los aviones de combate busca reemplazar la obsoleta flota Kfir y darle tranquilidad a la seguridad por varias décadas.

La propia empresa sueca Saab, la cual fabrica los aviones, contempla que firmado el contrato, comenzará la cuenta regresiva para la entrega. En sus planos, puede darse en menos de años; aunque dependerá del cronograma que se pacte con el Gobierno.

Desde abril de 2025 se ha hablado sobre la compra de las aeronaves. El presidente Gustavo Petro celebró en aquel momento el anuncio, destacando el papel que tienen los Gripen a nivel mundial.

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación
RELACIONADO

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación

No solamente le brindan servicio a las fuerzas suecas, sino que están presentes en República Checa, Sudáfrica y más recientemente, Brasil; entre otros países. Incluso, en Canadá se está contemplando esta opción para robustecer su arsenal.

Saab quedó escogida sobre las opciones francesas y estadounidenses. El propio ministro Sánchez reveló hace algún tiempo en La FM que el contrato tendría un valor cercano a los 16 billones de pesos.

Aparte de sus características técnicas, un punto a favor de los Gripen es la durabilidad. Saab explica que la vida útil de los aviones puede ir de 30 a 40 años en promedio.

Se contrató una firma de asesoría: nuevo detalle en la negociación

La duda del millón en este momento es: ¿Cuándo se firmará finalmente el contrato? En cinco meses se cumpliría un año desde que el presidente del anuncio. Pues bien, recientemente el ministro de Defensa se refirió sobre los avances en la contratación.

“Vamos avanzando muy rápido, pero también de manera muy responsable. Hay que dar pasos muy responsables con total transparencia. Incorporamos un equipo muy poderoso de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana), del Ministerio de Defensa, de la empresa (Saab), del Gobierno de Suecia y una empresa contratada, una firma, que nos está apoyando con una asesoría especializada”, declaró.

En pocas palabras, el jefe de cartera señaló que se contrató un tercero para que acompañe la firma con su asesoría. Este es el último avance en el proceso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones

Metro de Bogotá

Importante anuncio sobre la contratación de la Línea 3 del Metro de Bogotá: ¿Cuál fue?

Bogotá

Es oficial: Habilitan el puente curvo de la avenida 68 con calle 26

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón recibió su primer castigo en el reality internacional en el que se encuentra. ¿qué pasó?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia recibió una advertencia. ¿Cuál fue?

Huracanes

A su paso por el Caribe, huracán Melissa deja daños millonarios y 32 fallecidos

Melissa fue catalogado como el “peor huracán atlántico del siglo”. Autoridades siguen contando víctimas en países como Jamaica, Cuba, República Dominicana y Haití.

Emprendimiento

EFY y Sivo se alían para impulsar pagos internacionales en tiempo real

Independiente Medellín

Figura del Medellín denunció robo a las afueras del Atanasio Girardot

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos