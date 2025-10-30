¿Por qué no se ha firmado el contrato de los aviones Gripen? Ministro rompió el silencio y entregó detalle clave

Con el final del mes, vuelven a haber dudas por la compra de los aviones Gripen por parte del Gobierno.

A inicios de octubre, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, volvió a referirse sobre este importante negocio para el país. En sus palabras, aseguró que el contrato se iba a firmar este mismo octubre.

¿En qué avanzado la firma del contrato?

No se había hecho porque faltaban pulir detalles. Sin embargo, aún no se ha hecho. Cabe mencionar que la llegada de los aviones de combate busca reemplazar la obsoleta flota Kfir y darle tranquilidad a la seguridad por varias décadas.

La propia empresa sueca Saab, la cual fabrica los aviones, contempla que firmado el contrato, comenzará la cuenta regresiva para la entrega. En sus planos, puede darse en menos de años; aunque dependerá del cronograma que se pacte con el Gobierno.

Desde abril de 2025 se ha hablado sobre la compra de las aeronaves. El presidente Gustavo Petro celebró en aquel momento el anuncio, destacando el papel que tienen los Gripen a nivel mundial.

No solamente le brindan servicio a las fuerzas suecas, sino que están presentes en República Checa, Sudáfrica y más recientemente, Brasil; entre otros países. Incluso, en Canadá se está contemplando esta opción para robustecer su arsenal.

Saab quedó escogida sobre las opciones francesas y estadounidenses. El propio ministro Sánchez reveló hace algún tiempo en La FM que el contrato tendría un valor cercano a los 16 billones de pesos.

Aparte de sus características técnicas, un punto a favor de los Gripen es la durabilidad. Saab explica que la vida útil de los aviones puede ir de 30 a 40 años en promedio.

Se contrató una firma de asesoría: nuevo detalle en la negociación

La duda del millón en este momento es: ¿Cuándo se firmará finalmente el contrato? En cinco meses se cumpliría un año desde que el presidente del anuncio. Pues bien, recientemente el ministro de Defensa se refirió sobre los avances en la contratación.

“Vamos avanzando muy rápido, pero también de manera muy responsable. Hay que dar pasos muy responsables con total transparencia. Incorporamos un equipo muy poderoso de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana), del Ministerio de Defensa, de la empresa (Saab), del Gobierno de Suecia y una empresa contratada, una firma, que nos está apoyando con una asesoría especializada”, declaró.

En pocas palabras, el jefe de cartera señaló que se contrató un tercero para que acompañe la firma con su asesoría. Este es el último avance en el proceso.