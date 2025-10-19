Al igual que Colombia, un importante país no descarta la posibilidad de adquirir aviones Gripen

Desde 2022, Canadá llegó a un acuerdo con la empresa Lockheed Martin Corp para comprar 88 aviones de combate F-35. El valor estimado del contrato fue de 19.000 millones de dólares canadienses.

El propósito fue cambiar la flota; pero en este caso se trata de los CF-18 Hornet. Con la entrada en vigor del contrato, Canadá debe comprar los primeros 16. Sin embargo, la llegada del resto tendría cambios acordes a las intenciones del país norteamericano.

La renovación de la flota para Canadá

Aunque la compra de los F-35 es necesaria, algunos sectores canadienses consideran que son costosos y tienen una carga política detrás, teniendo en cuenta las tensiones que recientemente se han tenido con Estados Unidos, el país desde donde se fabrican.

Quizás, el punto más álgido ha sido el precio. En un principio, el valor del contrato era de 19.000 millones de dólares canadienses; pero la auditoría reveló que era mayor, aumentando hasta los 27.700 millones de dólares canadienses.

A pesar de que el negocio sigue en pie, en diálogo con Radio Canadá, la ministra de Industria, Mélanie Joly; le envió un mensaje a la compañía estadounidense: la presionó para que proporcione más beneficios económicos.

Canadá podría decidir tener una flota mixta: F-35 y Gripen

La funcionaria explicó que cada avión tiene un valor de 82 a 100 millones de dólares. Aunque, hay piezas que se desarrollan en Canadá, lo cual representa un ahorro.

En ese orden de ideas, está la posibilidad de que Canadá solamente se decida por ese primer paquete de 16 aviones y no por los 88 restantes. Ahí es donde entra Saab, siendo la alternativa que se tendría en mente para completar la flota.

Algunos expertos aseguraron en CBS que los aviones Gripen serían una buena opción. A nivel operativo, ofrece mejores precios que los F-35 con un ahorro estimado del 70%.

Frente a esto, Joly indicó que se podría optar por tener una flota mezclada. Saab se ofreció a realizar el ensamblaje en Canadá, lo cual aumenta las posibilidades de que la elijan. Por ahora, se está a la espera de lo que responda Lockheed Martin Corp en cuanto a los beneficios económicos.