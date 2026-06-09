Ya hay una fecha estimada para terminar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México

El responsable de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, Rodney Scott, anunció que la construcción del muro fronterizo con México está “por delante del calendario y por debajo del presupuesto”, durante un evento del Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS).

Según el funcionario, el ritmo de ejecución actual es de seis millas diarias (aproximadamente 10 km), sumando un total de 110 millas (177 km) desde el inicio de la segunda administración Trump.

Este avance en el cronograma de obras no sufrió alteraciones a pesar de la paralización operativa que afectó durante meses a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La suspensión fue gestionada por la oposición demócrata tras una serie de incidentes registrados en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis, derivados del despliegue policial contra la población migrante.

En áreas naturales de difícil acceso no se construirán barreras:

El plan de obras establece que la estructura básica de la barrera, compuesta por vigas de metal reforzado, estará finalizada hacia finales de 2027. La línea de contención se extenderá desde San Diego hasta el Golfo de México, omitiendo algunos tramos donde el Gobierno determinó de forma consciente que la instalación no es necesaria debido a condiciones geográficas agrestes y aisladas, como ocurre en ciertos parques naturales de Nuevo México.

Por el contrario, los más de 2.000 kilómetros de longitud del Río Grande (Río Bravo) contarán con sus propias barreras físicas integradas. Adicionalmente, el diseño técnico contempla una fase tecnológica complementaria basada en sistemas de vigilancia electrónica y otros dispositivos, cuya instalación terminaría a mediados de 2028.

Túneles y drones podrían comenzar a utilizarse en el corto plazo:

El objetivo central de la infraestructura es mitigar el flujo de indocumentados y el contrabando de narcóticos, rubros en los que los indicadores oficiales muestran actualmente una disminución apreciable. En alineación con estos resultados, el presidente Trump afirmó recientemente que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún inmigrante irregular dentro de territorio estadounidense desde hace un año.

No obstante, la dirección de la CBP reconoció que las barreras han derivado en un aumento del uso de drones para vigilar a las patrullas fronterizas y enviar droga del otro lado de la frontera. Además, esperan que en algún punto quienes controlan las economías ilícitas en la frontera empiecen a cavar túneles; lo que requerirá de controles adicionales en el futuro.