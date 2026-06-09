CANAL RCN
Internacional

Ya hay una fecha estimada para terminar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México

El muro es una de las promesas de campaña de Trump, que espera cercar la frontera entre San Diego y el Golfo de México.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 09 de 2026
08:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El responsable de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, Rodney Scott, anunció que la construcción del muro fronterizo con México está “por delante del calendario y por debajo del presupuesto”, durante un evento del Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS).

Según el funcionario, el ritmo de ejecución actual es de seis millas diarias (aproximadamente 10 km), sumando un total de 110 millas (177 km) desde el inicio de la segunda administración Trump.

Este avance en el cronograma de obras no sufrió alteraciones a pesar de la paralización operativa que afectó durante meses a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La suspensión fue gestionada por la oposición demócrata tras una serie de incidentes registrados en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis, derivados del despliegue policial contra la población migrante.

Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón
RELACIONADO

Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón

En áreas naturales de difícil acceso no se construirán barreras:

El plan de obras establece que la estructura básica de la barrera, compuesta por vigas de metal reforzado, estará finalizada hacia finales de 2027. La línea de contención se extenderá desde San Diego hasta el Golfo de México, omitiendo algunos tramos donde el Gobierno determinó de forma consciente que la instalación no es necesaria debido a condiciones geográficas agrestes y aisladas, como ocurre en ciertos parques naturales de Nuevo México.

Por el contrario, los más de 2.000 kilómetros de longitud del Río Grande (Río Bravo) contarán con sus propias barreras físicas integradas. Adicionalmente, el diseño técnico contempla una fase tecnológica complementaria basada en sistemas de vigilancia electrónica y otros dispositivos, cuya instalación terminaría a mediados de 2028.

70.000 millones de dólares reforzarían los operativos contra migrantes tras aprobación del Senado de EE. UU.
RELACIONADO

70.000 millones de dólares reforzarían los operativos contra migrantes tras aprobación del Senado de EE. UU.

Túneles y drones podrían comenzar a utilizarse en el corto plazo:

El objetivo central de la infraestructura es mitigar el flujo de indocumentados y el contrabando de narcóticos, rubros en los que los indicadores oficiales muestran actualmente una disminución apreciable. En alineación con estos resultados, el presidente Trump afirmó recientemente que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún inmigrante irregular dentro de territorio estadounidense desde hace un año.

No obstante, la dirección de la CBP reconoció que las barreras han derivado en un aumento del uso de drones para vigilar a las patrullas fronterizas y enviar droga del otro lado de la frontera. Además, esperan que en algún punto quienes controlan las economías ilícitas en la frontera empiecen a cavar túneles; lo que requerirá de controles adicionales en el futuro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

VIDEO | Presidente Trump fue fuertemente abucheado durante un partido de NBA

Visa

Declaran ilegal la tarifa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Trump para visas H-1B

Nasa

Cuatro astronautas participarán de la misión Artemis III anunciada por la Nasa

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

¡La Selección Colombia le ganó 4-3 a Paraguay y es campeona de la Liga de Naciones Femenina!

Las 'tricolores' conquistaron el primer lugar tras sumar 20 puntos.

Santa Marta

Denuncian al alcalde de Santa Marta por presunto constreñimiento electoral y participación en política

Los hechos fueron presentados por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro.

Colpensiones

Colpensiones advierte: NO tener este documento hará que suspendan su pensión

Información Institucional

El Fichaje que faltaba: el snack ideal para la fiesta del fútbol

EPS

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes