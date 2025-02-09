Modelo e influencer de 25 años fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel: esto se sabe

En los últimos días, se conoció que un modelo e influencer brasileño, que tenía 25 años, murió en Mykonos, la isla localizada en Grecia.

Se trata de Yago Campos, que en sus redes sociales acostumbraba a mostrar los viajes que hacía y se encontraba en una temporada de vacaciones.

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, Yago Campos se encontraba hospedándose en un hotel de lujo junto a Ryan Silveira, otro creador de contenido, pero ambos fueron encontrados inconscientes dentro de una piscina privada que tenía su habitación.

¿Cuáles fueron los signos de alarma? Esto es lo que se ha podido conocer.

Así fue como se confirmó la muerte de Yago Campos, el modelo e influencer de Brasil

Las autoridades policiales que se pusieron al frente del caso desde el primer minuto han detallado que los funcionarios del hotel se percataron de que algo estaba ocurriendo en el momento en el que comenzó a salir una gran cantidad de agua por debajo de la puerta y no paraba.

Por lo tanto, a modo de precaución, ingresaron de inmediato y se percataron de que Yago Campos y Ryan Silveira se encontraban inconscientes dentro de la piscina de la habitación.

En ese momento llegó el personal de primeros auxilios en cuestión de segundos, pero, al poco tiempo, se confirmó que el modelo e influencer Yago Campos ya estaba sin vida.

Mientras tanto, Ryan Silveira fue trasladado a una entidad médica de primer nivel y todavía se encuentra bajo el monitoreo constante de los especialistas.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Yago Campos, el modelo e influencer de Brasil?

Tras la muerte de Yago Campos, las autoridades policiales determinaron que se debe realizar una autopsia y, en consecuencia, las investigaciones siguen en curso.

Según las versiones preliminares, en la habitación se habría encontrado una jeringa y unas bolsas pequeñas con un polvo blanco, pero la hermana del modelo ha pedido que no se emitan juicios antes de un dictamen certero.