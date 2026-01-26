Zion, famoso cantante de reggaetón, fue capturado: habría sido señalo por secuestro y conducir en estado de embriaguez

La prensa internacional tiene puesto los ojos sobre el cantante Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido artísticamente como Zion, pues el cantante fue detenido durante la noche del pasado domingo 25 de enero, en Puerto Rico, al haber conducido presuntamente bajo estado de embriaguez.

Así mismo, el artista fue asociado a una denuncia por presunto caso de secuestro que, por medio de entrevistas a canales internacionales, fue desmentida.

Este caso ya ha generado un amplio debate en redes sobre el estado de salud del puertorriqueño y su reincidencia al conducir en dicho estado.

¿Qué pasó con Zion y cuál es su situación legal?

Según portavoces internacionales, el artista de 44 fue detenido sobre la autopista PR-66, en el municipio de Río Grande, en Puerto Rico, mientras conducía una camioneta de la referencia RAM 1500 negra.

Según los informes de las autoridades puertorriqueñas, el cantante fue trasladado a la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo en donde se le realizó una prueba de aliento que habría arrojado un 0,27% de alcohol. Cabe recalcar que, según la Ley de Tránsito de Puerto Rico, el límite máximo corresponde al 0,17%.

Así mismo, según autoridades locales, dicho vehículo estaría relacionado con un presunto caso de secuestro al reportarse la llamada de una mujer, quien habría descrito al carro en el que se transportaba el artista.

No obstante, en las horas más recientes, la prensa internacional dio a conocer la liberación del cantante, quien ofreció recientes declaraciones en donde desmintió haber estado involucrado en dicho caso de secuestro.

“Una pelea de dos mujeres, entonces una de las chicas se fue en otro carro y llamó a decir que yo… nada que tuve que ver. Ninguna es mi pareja, estaban con nosotras en el bote y las conocí ayer. Tengo la evidencia de todo lo que pasó ayer, una de ellas quiso mentir”, explicó.

¿Cuál es el estado de salud de Zion?

Así mismo, el cantante manifestó que atravesó por un episodio de ansiedad al ser relacionado con la situación descrita, pues, según sus palabras, “nunca ha tenido ningún problema con una mujer”.

Cabe recordar que hace algunos meses el cantante sufrió un aparatoso accidente que lo llevó a presentar traumas, fracturas y sangrado en su cabeza.