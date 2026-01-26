Bad Bunny es perseguido por sus fanáticos tras finalizar sus conciertos en Medellín

No cabe duda de que Bad Bunny protagonizó tres noches históricas para el país ya que sus presentaciones no solo inundaron la ciudad de música, sino que también fueron un importante impulso para la economía local de la ciudad.

Ante la finalización de su tercera fecha, el cantante sorprendió a su amplia fanaticada al aparecer en las inmediaciones del Atanasio Girardot y generar una gran ola de personas que persiguieron rápidamente el vehículo en el que se encontraba.

Bad Bunny se despide de Colombia

El concierto finalizó y todos los fanáticos abandonaron poco a poco el emblemático recinto que fue testigo de tres noches llenas de música, sentimientos y encuentros históricos para el género urbano.

Sin embargo, las sorpresas continuaron ya que, en medio de la calle, Benito Antonio Martínez Ocasio apareció por el techo de una camioneta negra que iba escoltada de otros automóviles y agentes de la Policía.

Ante la inesperada aparición, varios de los transeúntes reaccionaron eufóricos, pues decidieron sacar sus teléfonos móviles para filmar al puertorriqueño y perseguir el vehículo que, segundos después, tomó velocidad para no ser alcanzado.

Las reacciones en redes sociales tampoco tardaron en aparecer ya que cientos de fanáticos manifestaron que, al parecer, el puertorriqueño podría anunciar próximamente presentaciones en Bogotá.

Mejores momentos de Bad Bunny en Medellín

Por otro lado, los fanáticos ya han hechos sus propios resúmenes de las tres fechas en Medellín del puertorriqueño.

Es así como algunos de los momentos más icónicos de este evento fueron: la llegada de Karol G al Atanasio Girardot, la participación de Arcángel y el amplio repertorio de canciones propias que interpretó, el especial homenaje que rindió en honor a Yeison Jiménez, las canciones inéditas para cada uno de los conciertos, la participación de los habitantes de la casita, entre otros.

Para finalizar, todos los asistentes del concierto entonaron las canciones del artista mientras evacuaron las instalaciones del Atanasio Girardot.