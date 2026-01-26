CANAL RCN
Jhon Álex Castaño sigue de luto: confirmó la muerte de un ser querido

Jhon Álex Castaño compartió una nueva y dolorosa pérdida personal tras la muerte de un ser querido, un golpe que conmovió a sus seguidores en medio de su luto.

Jhon Alex Castaño
Foto: Canal de Youtobe de Jhon Alex Castaño

Noticias RCN

enero 26 de 2026
05:56 p. m.
Jhon Álex Castaño, el cantante de música popular atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal, luego de confirmar la muerte de un ser querido, apenas días después del fallecimiento de su gran amigo Yeison Jiménez.

Sin lugar a dudas, Jhon Álex Castaño fue uno de los más afectados por la partida de Yeison Jiménez. Ambos compartieron no solo el escenario, sino también una amistad construida desde los inicios de sus carreras musicales.

Grabaron canciones juntos, viajaron por diferentes regiones del país y sus familias se volvieron cercanas con el paso de los años.

Un nuevo golpe tras la muerte de Yeison Jiménez

Cuando parecía que el cantante empezaba a asimilar la pérdida de su amigo, un nuevo golpe emocional llegó a su vida.

Y es que luego de más de 15 días del fallecimiento de Yeison Jiménez, Castaño confirmó la muerte de ‘Morochito’, un caballo que tuvo un significado especial en su historia personal y artística.

A través de un mensaje cargado de sentimiento, el artista decidió compartir la noticia con sus seguidores.

“Les tengo una noticia muy triste que no les había querido compartir porque no aguantaba. Se me murió ‘Morochito’, el caballo que me acompañó desde el video del remate, el que muchos conocieron. Le dio un infarto. Es muy duro, muy triste. Es la primera vez que entierro un caballo”, expresó.

El significado de ‘Morochito’ para Jhon Álex Castaño

La confesión del cantante conmovió profundamente a sus seguidores. Para muchos, ‘Morochito’ no era solo un animal, sino parte de la identidad de Jhon Álex Castaño, presente en uno de los videos más recordados de su carrera y en distintos momentos de su vida.

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Fans y colegas destacaron el valor emocional del caballo y acompañaron al artista en este nuevo duelo.

