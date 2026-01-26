Francia avanza en la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

La Asamblea Nacional de Francia aprobó este lunes la propuesta de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales para los menores de 15 años, con el objetivo de proteger la salud mental de los adolescentes y combatir el ciberacoso.

La iniciativa, impulsada por el partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron, aún debe ser avalada por el Senado para entrar en vigor. De ser aprobada, la medida comenzaría a aplicarse el 1º de septiembre de 2026, coincidiendo con el regreso a clases tras las vacaciones estivales.

Debate sobre salud mental y “paternalismo digital”

La propuesta surge en medio de crecientes preocupaciones internacionales sobre el impacto de plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat en la salud mental de los jóvenes.

La agencia francesa de seguridad sanitaria, Anses, advierte sobre riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos y la pérdida de sueño por el uso excesivo de pantallas.

Mientras partidos de centro, derecha y ultraderecha respaldaron la iniciativa, sectores de izquierda, especialmente La Francia Insumisa, criticaron la medida como un “paternalismo digital” y una solución “simplista”.

Restricciones también para celulares en liceos

Además de la prohibición de redes sociales, los diputados franceses discuten otra medida: vetar el uso de celulares en los liceos, donde estudian jóvenes de entre 15 y 18 años. Esta norma ya se aplica en escuelas primarias y de primer ciclo de secundaria.

Algunos centros educativos, como el liceo profesional de Montsoult, han implementado la práctica de guardar los teléfonos en maletines durante las clases, lo que, según docentes, ha reducido conflictos y mejorado la concentración de los estudiantes.

Jóvenes como Lina, de 18 años, reconocen que aunque al inicio fue difícil, la medida les permitió mejorar su rendimiento académico y disminuir la dependencia del celular.