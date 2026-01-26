Ojo trabajadores: esta será la nueva fecha límite para consignar cesantías en 2026

Las cesantías son uno de los derechos laborales más importantes para los trabajadores en Colombia.

Este ahorro anual, que equivale a un mes de salario por cada año trabajado, debe ser consignado por las empresas dentro de un plazo definido por la ley. Sin embargo, en 2026 habrá un cambio en la fecha máxima de consignación, un detalle que tanto empleadores como empleados deben tener claro para evitar sanciones o confusiones.

Por norma general, cada inicio de año miles de trabajadores esperan que sus cesantías queden reflejadas en el fondo correspondiente, ya sea para mantenerlas como ahorro o para destinarlas a alguno de los usos permitidos por la ley.

¿Por qué cambia la fecha límite para consignar cesantías en 2026?

En Colombia, la legislación laboral establece que las empresas tienen hasta el 14 de febrero de cada año para consignar las cesantías de sus trabajadores. No obstante, en 2026 el 14 de febrero cae un sábado, día que no es hábil para la mayoría de las entidades financieras.

Por esta razón, el plazo se traslada automáticamente al siguiente día hábil, lo que significa que las empresas tendrán hasta el lunes 16 de febrero de 2026 para realizar la consignación sin incurrir en incumplimientos.

Pasada esa fecha, el empleador podría enfrentar sanciones, que incluyen el pago de un día de salario por cada día de retraso.

¿Para qué se pueden retirar las cesantías en 2026?

Aunque las cesantías no se pueden retirar libremente, la ley sí permite su uso en casos específicos. Entre los más comunes están la compra de vivienda, ya sea nueva, usada o sobre planos; el pago o abono a un crédito hipotecario; y la construcción o mejora de vivienda, incluyendo remodelaciones y reparaciones.

También es válido retirar cesantías para educación, como el pago de matrículas propias o de hijos y cónyuge, siempre que la institución esté avalada por el Ministerio de Educación.

Además, en caso de terminación del contrato laboral, el trabajador puede retirar el 100 % del ahorro sin justificar su destino.

¿Cuánto deben consignar si ganas un salario mínimo?

Si en 2026 ganas un salario mínimo y recibes auxilio de transporte, el empleador debe consignarte el equivalente a un mes completo de ingresos, lo que confirma que las cesantías siguen siendo un respaldo clave para la estabilidad financiera del trabajador.