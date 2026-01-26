CANAL RCN
Deportes

¡Oficial! Dimayor reduce sanción a Radamel Falcao García: el regreso del 'tigre'

Falcao habilitado: Dimayor reduce sanción al delantero de Millonarios para 2026: próximo partido para el 'Tigre'.

Falcao
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 26 de 2026
05:51 p. m.
Millonarios FC recibió este lunes 26 de enero una una noticia esperanzadora para el inicio de la temporada. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó oficialmente la reducción de la sanción impuesta a Radamel Falcao García, permitiendo que el histórico delantero colombiano quede habilitado para el compromiso de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

Tras una gestión jurídica del club "embajador", el Comité Disciplinario del Campeonato aceptó la solicitud de suspensión condicional del castigo. El "Tigre" había sido sancionado inicialmente con cuatro fechas de suspensión y una multa superior a los 21 millones de pesos debido a sus fuertes declaraciones contra el arbitraje tras el clásico ante Santa Fe en los cuadrangulares de 2025.

Sin embargo, al haber cumplido ya con la mitad de la pena, el jugador podrá saltar a la cancha este miércoles 28 de enero en el Estadio Departamental Libertad de Pasto

¿Cómo logró Millonarios la habilitación de Falcao ante la Dimayor?

La estrategia legal de Millonarios se fundamentó en el Artículo 42 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol. Esta normativa permite que un futbolista, una vez cumplido el 50% de su sanción, solicite la suspensión del tiempo restante.

El Jugador ya cumplió al menos con la mitad de la sanción impuesta (numeral 3 del artículo 42 del CDU de la FCF), en tanto ya transcurrieron dos fechas en desarrollo de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026-1 y consecuentemente, el señor Radamel Falcao García ya cumplió dos (2) de las cuatro (4) fechas de suspensión impuestas por el CDC", mencionó la Dimayor.

Falcao ya se había ausentado en los duelos frente a Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, completando así las dos fechas necesarias para aplicar al beneficio.

El Comité valoró los argumentos del equipo capitalino, otorgando el visto bueno para su regreso inmediato. No obstante, la reducción solo aplica para las fechas de suspensión; la sanción económica de $21.352.500 se mantiene en firme y deberá ser abonada por el atacante.

Falcao regresará contra Pasto

El retorno de Falcao García llega en un momento crítico para el esquema de Hernán Torres. Millonarios llega a la jornada 3 con la urgencia de sumar puntos, tras haber cedido terreno en sus dos primeras presentaciones del torneo.

El partido entre Deportivo Pasto y Millonarios está programado para este miércoles a las 8:30 p.m.

