Delcy Rodríguez perdió los estribos y explotó contra Estados Unidos: “Ya basta de las órdenes”

En las últimas horas, la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero en medio de una operación militar, rompió el silencio sobre la injerencia de Washington en sus movimientos políticos.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos para gobernar el país y liberar a detenidos por razones políticas.

Más de 100 presos políticos fueron excarcelados este 25 de enero, según la Foro Penal, en medio de un proceso que avanza a muy lento.

Tres semanas después de la captura de Maduro y Cilia Flores, en medio de un absoluto hermetismo, Delcy Rodríguez explotó contra Estados Unidos.

"Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras.

Así explotó Delcy Rodríguez contra Estados Unidos

Rodríguez había dicho no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos. "Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", señaló el 15 de enero.

Por su parte, Trump la ha calificado como formidable y había asegurado que con ella todo anda muy bien.

Según la Casa Blanca, la invitó a Washington para una visita, aún sin fecha determinada.

"Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país", dijo, refiriéndose a Estados Unidos.

Con las relaciones rotas desde 2019, Washington y Caracas avanzan además hacia la reanudación gradual de sus lazos.

Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela post-Maduro y controlar las ventas de crudo del país, lo que Delcy Rodríguez confirmó con su explosiva declaración:

Más de 100 presos políticos han sido liberados por presiones de Estados Unidos

El gobierno de Rodríguez prometió un número importante de liberaciones. La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian lentitud en el proceso.

Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

"En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones", escribió el domingo por la noche el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

Por otra parte, el gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.