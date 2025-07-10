Preocupación por la salud de Zion: ¡Comunicado confirma que sufrió grave accidente!

La industria musical urbana se encuentra en vilo tras conocerse la noticia sobre el delicado estado de salud del cantante Zion, exintegrante del reconocido dúo Zion & Lennox, quien habría sufrido un grave accidente en Puerto Rico.

La información fue confirmada este martes 7 de octubre de 2025 por medio de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del artista.

El documento, difundido por su equipo de trabajo y el sello discográfico Baby Records, despertó preocupación entre los fanáticos y colegas del género urbano, quienes han expresado mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación.

Comunicado sobre el estado de salud de Zion

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, señala el comunicado publicado en sus redes sociales.

La misiva también agrega: “Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento”. Hasta ahora, no se ha revelado la magnitud de las lesiones ni el centro médico donde se encuentra internado el artista.

Lo que se sabe del accidente

Aunque el comunicado no detalla qué tipo de incidente sufrió el cantante, medios locales como América TV y El Vocero de Puerto Rico aseguran que se trató de un siniestro vial, ocurrido en San Juan, donde Zion permanece bajo observación médica.

Zion, conocido por éxitos como Embriágame y Pierdo la cabeza, cuenta con una amplia trayectoria en la música urbana y es considerado una de las voces más influyentes del reguetón clásico.

Precisamente estuvo hace unos días como invitado de lujo de Silvestre Dangond en Medellín, donde cantaron juntos un par de canciones.