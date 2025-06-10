CANAL RCN
Tendencias

VIDEO: hermana de B-King registró conmovedor momento en el que 'sintió la presencia' del cantante tras su muerte

Stefanía Agudelo compartió la grabación en su cuenta de Instagram y, además, emitió un sentido mensaje. ¿Cuál fue?

Foto: @stefania_agudeloo en Instagram.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
11:20 a. m.
Bayron Sánchez, el cantante de 31 años que era conocido como B-King, fue hallado sin vida en México.

El artista había viajado a la Ciudad de México tras ser contratado por el DJ Regio Clown, que también era colombiano y apareció muerto junto a B-King.

Salen a la luz los chats entre Marcela Reyes y B-King antes de su muerte
Las primeras investigaciones han indicado que Regio Clown y B-King se reunirían con dos hombres conocidos como 'El Comandante' y 'Mariano'. Sin embargo, aún no se ha establecido qué pasó y cuál es la responsabilidad de ellos en lo ocurrido.

La mamá de B-King reconoció el cuerpo de su hijo el 22 de septiembre y las honras fúnebres en Medellín se realizaron el 2 de octubre, en el cementario Campos de Paz.

Y, luego de ese último adiós, Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, ha compartido algunos detalles de su duelo y mostró un momento en el que sintió la presencia de Bayron tras su muerte. ¿Cuál fue?

Conmovedor video: así fue como Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, dio a entender que sintió su presencia tras su muerte

Durante el domingo 5 de octubre de 2025, en medio de un momento de reflexión, a Stefanía Agudelo se le presentó una mariposa en una de las ventanas de su casa y la asoció con su hermano B-King.

"Buenos días. Sé que estás conmigo, libre, eterno y en paz", fueron las palabras con las que Stefanía Agudelo acompañó la siguiente grabación:

Stefanía Agudelo habló de la manera en la que está enfrentando su dolor tras la muerte de su hermano B-King

El mismo domingo 5 de octubre, Stefanía Agudelo tomó la decisión de contarles a sus seguidores cómo está enfrentando la pérdida inesperada de su hermano.

ATENCIÓN: ya estarían identificados los presuntos asesinos de B-King y Regio Clown
"Por aquí en la casa, llevando este dolor y poco a poco entendiendo y aceptando que Bayron ya no está con nosotros. Todos los días es un duelo diferente, pero gracias al apoyo de todas las personas que han estado pendientes y a los profesionales que no han ayudado, he entendido que me puedo comunicar con él de otras maneras diferentes", afirmó Stefanía Agudelo.

"Bayron ya no está en este plano terrenal, sino que en uno espiritual. Mi idea es volver a mi rutina, empezar a entrenar, volver a la vida normal, que yo creo que ya no va a ser tan normal porque para mi mamá, para mí y para la familia fue como un cambio de 360 grados", concluyó.

 

