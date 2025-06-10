Artistas colombianos plantean crear un búnker millonario: el proyecto quedó captado en video

Las redes sociales se vieron sacudidas por una propuesta extravagante, pero llamativa del streamer Westcol. Inspirado en tendencias de supervivencia global, el creador de contenido puso sobre la mesa la idea de construir un búnker de alta seguridad.

Lo que empezó como una reflexión en directo, escaló a una invitación formal a varias figuras destacadas de la escena artística colombiana para sumarse a este proyecto, bajo la premisa de un incierto futuro.

La singular alianza entre Westcol y artistas colombianos para un búnker anti-apocalíptico encendió la conversación en redes y medios, mezclando el entretenimiento con una peculiar visión de la preparación ante catástrofes.

Westcol y artistas colombianos quieren crear un búnker

La idea de esta iniciativa se dio durante una transmisión en vivo de Westcol. Tras visualizar un video del célebre youtuber Mr. Beast, conocido por sus ambiciosos proyectos, el streamer paisa compartió con su audiencia la necesidad de "despertar" y afrontar una "vida real" que podría incluir escenarios de un "apocalipsis".

Esta primera mención rápidamente se viralizó, capturando la atención de sus seguidores y sentando las bases para lo que vendría después.

El planteamiento de Westcol trascendió el ámbito de la simple especulación cuando decidió poner a prueba su idea en tiempo real.

En pleno stream, comenzó a contactar telefónicamente a varios amigos y personalidades del mundo artístico, ofreciéndoles lo que llamó "cupos" en su búnker.

"Si yo hago un búnker que nos proteja de cualquier virus, apocalipsis, ¿Usted pagaría el cupo de mil millones?", fue la directa pregunta del streamer. La inversión, según él, ya estaba en marcha.

Los convocados de Westcol al "proyecto supervivencia" de un búnker

Entre las figuras que recibieron la llamada, el reconocido productor Ovy On The Drums no dudó en aceptar la propuesta. Argumentando que "el mundo cada vez está peor" y que "pueden venir zombies, extraterrestres, revolución en el gobierno", Ovy manifestó haber tenido pensamientos similares, incluso sugiriendo la inclusión de "un banco de semillas" y "huertas".

Ryan Castro también expresó su interés. Sin embargo, no todos tuvieron la misma receptividad.

Karina García, por ejemplo, se mostró confundida por el costo y la naturaleza de la oferta, lo que llevó a Westcol a terminar abruptamente la conversación.

¿Realidad o espectáculo detrás del búnker de Westcol?

La magnitud de la inversión mencionada y la convicción con la que Westcol presentó su idea generaron un intenso debate. ¿Se trata de un verdadero plan de contingencia o de una estrategia de contenido magistralmente ejecutada para mantener a su audiencia cautiva?

"La probabilidad de que el mundo se acabe es muy alta", insistió el streamer a sus interlocutores, apelando a la necesidad de "sobrevivir".

Independientemente de la respuesta, la interacción generada por Westcol y artistas colombianos para un búnker anti-apocalíptico es innegable.