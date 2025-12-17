María Corina Machado abandonó Oslo: Esto se sabe sobre su estado de salud

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya no se encuentra en Oslo, confirmó este miércoles su colaborador cercano, Pedro Urruchurtu Noselli, quien evitó revelar el nuevo destino de la líder política.

María Corina Machado ya salió de Oslo

De acuerdo con Urruchurtu, Machado se encuentra en buen estado de salud y está siendo atendida por especialistas médicos tras sufrir la fractura de una vértebra durante su salida de Venezuela la semana pasada.

El vocero señaló que la opositora está concentrada en su recuperación para retomar plenamente sus actividades, sin ofrecer mayores detalles sobre su ubicación actual.

Machado permanecía en la clandestinidad desde agosto de 2024, luego de denunciar un fraude en las elecciones presidenciales de julio de ese año, que otorgaron un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro, en medio de cuestionamientos internacionales y presiones del gobierno de Estados Unidos.

Aunque estaba inhabilitada políticamente, la dirigente sostiene que el oficialismo desconoció la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

La líder venezolana arribó a la capital noruega en la madrugada del 11 de diciembre, pero no alcanzó a asistir a la ceremonia oficial de entrega del Nobel de la Paz, galardón que recibió por su labor en favor de una transición democrática, justa y pacífica en Venezuela. En su representación, el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa.

Su salida del país se produjo mediante una compleja operación de extracción conocida como “Dinamita Dorada”, según reveló Bryan Stern, excombatiente estadounidense y fundador de una empresa especializada en rescatar personas de zonas de alto riesgo.

El plan incluyó el uso de disfraces y una peluca para evadir controles, así como un trayecto desde Caracas hasta una playa del norte del país.

Desde allí, Machado intentó abandonar Venezuela por vía marítima en una embarcación precaria, que presentó múltiples fallas técnicas.

Finalmente, tras varios contratiempos, entre ellos la avería del GPS y el mal estado de las naves, logró llegar a Curazao, donde tomó un vuelo con escala en Estados Unidos antes de continuar hacia Europa.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas mantienen abiertas investigaciones en su contra. El fiscal general, Tarek William Saab, había advertido semanas atrás que Machado sería considerada “prófuga” si salía del país, al estar vinculada a procesos por presunta conspiración, incitación al odio y terrorismo.