¿Al norte de Bogotá el Clan del Golfo y al sur las disidencias?

La aparición de una pancarta en un puente peatonal ubicado en la localidad de Suba, al norte de Bogotá -alusiva al Clan del Golfo- dejó una nueva preocupación para los ciudadanos en materia de inseguridad en la capital de la república, quienes no solo deben capotear a la delincuencia común sino además a las acciones delictivas de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, por ejemplo.

En los primeros días de julio aparecieron cuatro pancartas alusivas al frente 53 de las disidencias de las Farc en diferentes puntos del sur de la capital del país. Dos de estas en Kennedy, otras dos en Ciudad Bolívar y la última en Usme.

¿Qué está ocurriendo en Bogotá?, ¿quién instala las pancartas?, ¿se está dando una división territorial que indica que al norte de Bogotá podría estar llegando el Clan del Golfo y al sur las disidencias?

Hasta el momento nadie ha dado una respuesta, ni la Alcaldía de Bogotá, ni la Policía, ni mucho menos el Ministerio de Defensa, y cuando se le preguntó al jefe de esta cartera, Iván Velásquez, dice que no hay evidencia que pruebe que estos grupos están en Bogotá, sin embargo, aparecen grafitis y hasta un video de un encapuchado que asegura ser miembro del Clan del Golfo.

Dijo el ministro de Defensa que, de acuerdo con información de inteligencia, “no existe evidencia de grupos de esa organización criminal activos en la capital del país”.

Entiendo que con un tema como este las autoridades tanto nacionales como de Bogotá deben tener cuidado con las declaraciones, el problema es que mientras investigan, confirman y actúan, la ciudadanía queda con la angustia y la zozobra, pensando o creyendo que un nuevo actor ilegal podría estar operando en las localidades.

Está demostrado que cualquier organización criminal puede hacer presencia en Bogotá. No podemos olvidar que en la capital operaron mafias criminales del narcotráfico desde la temida Calle del Bronx y que actualmente la Policía y la Alcaldía luchan por acabar del todo con el Tren de Aragua. No sería extraño que tanto disidencias como el Clan del Golfo estén enviando a sus integrantes al menudeo para en silencio actuar.

No es ni serio ni responsable negar tajantemente, como lo hizo el señor ministro, que integrantes de grupos ilegales puedan encontrarse en la ciudad, al fin de cuentas llegar a Bogotá no es muy difícil.

Entiendo que se debe llamar a la tranquilidad a los bogotanos ante la aparición de estas pancartas, más no por esto se debe caer una vez más en el error de insinuar que la capital del país está blindada del conflicto armado, cuando eso no es tan cierto, y la prueba es la aparición de estos cárteles que no aparecen colgados en los puentes peatonales por arte de magia, alguien los instala y alguien los manda a hacer, ¿quién es?, ¿por qué o para qué?, son las respuestas que esperamos en Bogotá.





@sevillanoscar