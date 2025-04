Dato mató a relato… y nos quedan ¡464 días!

Se sabe que todo está patas arriba cuando el que debería estar resolviendo los problemas es en realidad el verdadero problema. O acaso, los que aún defienden la fallida improvisación de Petro ¿no les da pena, pasar de criticar todo, a defender tímidamente lo que antes criticaban, pero ahora recargado?

No es nuevo que al son de los datos y los argumentos, las hormonas progresistas se disparen por toda la galaxia para atacar en masa al interlocutor y no al argumento mismo. Se meten con las familias, con las intimidades, con la profesión, hablan de “uribestias”, fachos, nazis, y todo tipo de implementación doctrinal barata y en masa editorialmente sicarial, sin poder hilar 3 frases argumentativas de peso para controvertir con algo de estatura frente al atraso marginal de 30 años que nos está trayendo este intento destructivo.

Llevaban 30 años hablando de ser la solución y cuando se les apareció la oportunidad solo encuentran excusas para no hacer nada. Si la gasolina está más cara, es culpa de Duque; si el sexto mejor sistema de salud en el mundo está implosionado, es culpa de Uribe; si no firmaron la paz con el ELN a los 3 meses de posesionarse, es culpa de Santos. Casi que la lavada de manos le llega a Pastrana pero ahí sí quedan colgados, porque él si no hizo nada.

Criticaban a los tecnócratas que mantenían la gasolina a 9 mil pesos e incendiaron el país porque la iban a subir 200 pesos; quemaron CAI por una reforma tributaria 3 veces más suave que la que ya impusieron y los 2 intentos adicionales que llevan a las malas; vulneraron comercios, edificios y transportes públicos que usan ellos mismos porque el mercado era 2 veces más barato que en lo que está hoy.

Para todo tienen una justificación, y peor aún, un intento risible de explicación. Criticaban en masa y no bajaban de indolente al gobierno en medio de una crisis social, por comprar aviones que hoy, en una crisis peor, tienen que comprar. Justifican el alza del dólar, el incremento de las muertes de líderes sociales, los índices de desempleo buscando eufemismos para disfrazar la informalidad; le ponen la titánica labor al ministro de Minas de traer gas de Panamá por los cables de la energía eléctrica y ni se despeinan los implantes.

Hablan de salvar el mundo, pero se le están muriendo de hambre los niños en La Guajira y en Chocó; se ofrecen como mediadores de guerras, pero no han podido hacer las paces ni entre ellos mismos. Bolívar le tira a Quintero, Quintero le tira a Boreal, Alex Flórez también y hasta la empuja de la tarima, Zuleta los quiere quemar a todos, el pastor Saade le echa gasolina a la misma Zuleta; en fin, una fantasía que se resuelve entre saltimbanquis y pirómanos mientras los fondos que deberían estar saliendo para la medicina de la gente, se la reparten entre bodegueros maltratadores que a través de los contratos con el Estado, monetizan los improperios y la persecución en las redes.

Las cifras de estos 3 años no pueden ser peores. La canasta familiar se ha encarecido casi en un 30%, la tasa de desempleo no baja a un solo digito y la juvenil se mantiene encima del 20%, la clase media y las empresas están asfixiadas en obligaciones tributarias, la tasa de homicidios de ha disparado más del 9%, la inversión extranjera ha disminuido casi un 12%. Hay deudas del gobierno con el sector de la salud, el sector energético, la educación y el transporte; hay más de 14 mil personas desplazadas, más de 2.5 millones de venezolanos huyendo de su propio régimen; peleas todos los días con Estados Unidos y una descertificación que se avecina.

Ni los trinos de 5.000 palabras, ni las 3 horas que nos clavan a las malas para ver a Muhamad sentada al lado de Benedetti, ni los escándalos de los domingos, lograrán justificar con datos y no relatos, las vergonzosas omisiones del cuatrienio más destructivo de nuestra historia.