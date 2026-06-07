Los héroes de la seguridad alimentaria

En la Región Metropolitana, esa relación entre campo y ciudad se expresa con fuerza: según análisis del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales, con base en información del DANE, las mujeres y hombres que viven de la tierra en municipios de Cundinamarca aportan más del 40 % de los alimentos que llegan a Bogotá.

Estas cifras evidencian una realidad contundente: los campesinos son los grandes guardianes de la seguridad alimentaria del país. Aunque su trabajo merece reconocimiento diario, se les rinde un homenaje especial en junio -cada primer domingo del mes-, en el marco del Día del Campesino, establecido originalmente mediante el Decreto 135 de 1965 y posteriormente fortalecido con la Ley 2223 de 2022.

Este mes también invita a recordar un avance importante. En la Constitución Política de 1991, en su primera versión, la palabra “campesino” aparecía escrita una sola vez, en el artículo 64. Luego, con la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2023, por medio del cual “se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional”, se realizó una modificación y se incluyeron palabras como campesinos, campesinas y campesinado, un paso significativo para dignificar a quienes sostienen la producción de los alimentos.

Las cifras en Cundinamarca muestran la magnitud de ese aporte. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024 del DANE, cerca de 839 mil personas mayores de 15 años (438 mil hombres y más de 400 mil mujeres) se perciben como campesinos, lo que representa el 29 % de la población departamental de ese grupo etario. En Bogotá la cifra es de 54 mil personas.

Además, el departamento también sobresale como el segundo con mayor número de hogares campesinos (8,9 % del país), solo superado por Antioquia (12,2 %).

Gracias al trabajo del campo cundinamarqués, en 2025 el departamento registró 275.201 hectáreas sembradas en cultivos agrícolas y una producción de 5,2 millones de toneladas, de acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales de la UPRA (2026). La papa, la caña panelera y el tomate concentran cerca del 80 % de ese volumen, con participación destacada de municipios como Tausa, Villapinzón, Caparrapí, La Peña, Quebradanegra, Útica, Nocaima, Guatavita, Vergara, Sesquilé, Sibaté y Une.

La papa, alimento emblemático de la región, es quizás el ejemplo más representativo del territorio: una de cada dos toneladas producidas en Colombia se cultivó en Cundinamarca. Fueron 2,2 millones de toneladas en municipios como Tausa, Villapinzón, Guatavita, Sesquilé y Chocontá. En papa criolla, el departamento ocupa el primer lugar con más de 113 mil toneladas al año, equivalentes al 47,3 % de la producción nacional. Los principales municipios productores son Sibaté, La Calera, Une, Pacho y Ubaque.

La fresa es, igualmente, protagonista del campo cundinamarqués: el año anterior se produjeron cerca de 52 mil toneladas, equivalentes al 49,8 % de la producción nacional. Es decir, casi la mitad de la fresa del país se produce en municipios como Facatativá, Soacha, Sibaté, Zipacón, Chocontá y El Rosal.

Ejemplos del liderazgo sobran: casi la mitad de la habichuela colombiana se produce en poblaciones como Venecia, Pandi, Ubaque, Cáqueza y Fusagasugá; cuatro de cada diez tomates de árbol, en San Bernardo, Cabrera, Pandi, Silvania y Junín; cuatro de cada diez uchuvas, en Cabrera, San Bernardo, Granada, Pasca y Silvania; y tres de cada diez zanahorias en Madrid, Tausa, Funza, Mosquera y Subachoque.

Adicionalmente, Cundinamarca ocupa el primer lugar en producción de mora (San Bernardo, Silvania, Fusagasugá, Arbeláez y Pasca) y mango (La Mesa, Anapoima, Cachipay, Tocaima y El Colegio). Y es inevitable pensar en Tausa cuando hablamos de arándanos, en Une por el cilantro, en Madrid por el repollo, en Cabrera por la granadilla y en Tenjo por la lechuga.

También Bogotá tiene campo. En la ruralidad distrital, especialmente en Sumapaz, se conserva una tradición campesina fundamental para la identidad alimentaria de la capital. Allí conviven áreas de alta importancia ambiental, territorios campesinos y sistemas productivos asociados a la papa, la arveja, la cebolla y la producción láctea. Sumapaz recuerda que la seguridad alimentaria metropolitana no depende solo del volumen producido, sino también de proteger la ruralidad, fortalecer la economía campesina y conectar mejor la producción con los hogares urbanos.

Nada de lo descrito en las anteriores líneas sería posible sin nuestros campesinos. Detrás de cada dato hay familias campesinas que preservan conocimientos transmitidos de generación en generación y que, pese a las dificultades, continúan trabajando para abastecer las ciudades. Por eso, el reconocimiento debe traducirse en acciones concretas, mejores condiciones de vida, acceso a tecnología, fortalecimiento de vías rurales, comercialización justa y mayores oportunidades.

En ese sentido avanza la Región Metropolitana. En alianza con Asohofrucol adelantamos el proceso de selección de 55 organizaciones campesinas (más de mil familias beneficiadas) de Bogotá y Cundinamarca -especialmente de Soacha y Fusagasugá- dedicadas a la producción de frutas y hortalizas con el propósito de brindarles asistencia técnica y dotación de equipos.

También se realizan proyectos con las alcaldías de Soacha y Fusagasugá -socios de la Región- para la construcción de tramos que mejoren la conectividad vial con el fin de facilitar la salida de los productos desde algunas veredas. Y junto con la FAO, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la RAP-E se teje el Sistema de Abastecimiento Regional (SARA) que busca, entre múltiples objetivos, reducir la intermediación innecesaria, garantizar el abastecimiento y fortalecer la conexión entre el campo y la ciudad.

Con nuestros campesinos, a quienes rendimos homenaje desde la Región, juntos llegamos más lejos.