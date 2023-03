Francia Márquez y Cuba

La admiración expresa de Francia Márquez por Cuba sigue causando polémica en Colombia. En primera instancia, por haber afirmado que el sistema de salud cubano era ejemplar y más recientemente, a raíz de la condena del embargo económico, al que responsabilizó por buena parte de los problemas por los que atraviesa la isla. Como se ha vuelto costumbre en las últimas semanas, el debate es vacío y la controversia injustificada.

Frente a la pregunta de la periodista Vicky Dávila, sobre si calificaba a Cuba como una dictadura, Márquez insistió en que no quería etiquetar el sistema político por dos razones que no pueden escapar al razonamiento y análisis del periodismo. De un lado, porque es consciente de la sensibilidad del tema y de que cualquier concesión o admiración, significaría estigmatización en Colombia, como durante décadas sucedió con la izquierda. De otro, porque un calificativo sobre ese régimen puede tener efectos diplomáticos, más aún cuando Cuba, ha sido facilitadora de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Lo que poco se ha mencionado sobre la tan referenciada entrevista -como es costumbre en redes sociales donde aparecen extractos cortos sin contexto- es que Márquez aclaró que creía en la autodeterminación de los pueblos y aludió indirectamente a la “no injerencia”. La pregunta acerca de la naturaleza democrática o dictatorial de Cuba tiene dosis de sensacionalismo y confirma que un sector de los medios, nada entiende sobre la pertinencia y busca a como dé lugar audiencia. ¿Cuál es la relevancia de lo que Márquez pueda pensar sobre el sistema cubano? ¿A los presidentes colombianos que visitan la República Popular de China -todos lo han hecho desde Ernesto Samper Pizano, sin excepción- se les ha preguntado públicamente su opinión acerca de los derechos humanos en el gigante asiático? ¿A algún alto funcionario en las épocas de compras militares a Israel, se le preguntó su opinión por las violaciones a los derechos humanos en los territorios ocupados? Y lo más relevante ¿estaría incurriendo en alguna conducta inmoral o cuestionable Francia Márquez por no considerar a Cuba como una dictadura? Claro que el periodismo está en su derecho de preguntar la opinión de cualquier funcionario sobre la situación de DDHH en un tercero, lo extraño es que haya semejante ensañamiento con Márquez para que hable sobre Cuba.

En las últimas semanas, Colombia se ha enfrentado a varios Estados de la zona por críticas a la situación de derechos humanos. De forma oficial, se han hecho duros señalamientos a Nicaragua a la que, según comunicado de cancillería, se tacha de “autoritaria” demandando la acción inmediata, tanto de la Cruz Roja como de la Corte Penal Internacional. Algo similar ha ocurrido con el Perú, lamentando los excesos en el uso de la fuerza que dejaron centenares de muertos. A esto se suma el enfrentamiento por redes sociales entre Petro, crítico de la política carcelaria en El Salvador, con su homólogo Nayib Bukele. En este sentido, el gobierno ha honrado, aunque imperfectamente, su promesa de no hacer concesiones a las violaciones a los derechos humanos en terceros. Eso sí, la forma aparatosa como se apela a las redes sociales en esta labor por parte de Petro, la ha empañado.

Ahora se pone a Márquez contra la pared para que a la fuerza condene a Cuba, desconociendo el consenso que ha mantenido el Estado colombiano para salvaguardar la relación con un Estado clave en la mayoría de procesos de paz en la historia de Colombia. Solamente Julio César Turbay Ayala e Iván Duque se han distanciado de La Habana. En el segundo con un resultado para nada alentador en términos de paz con el ELN y pasando por encima de protocolos sobre su rol como facilitadora, según el derecho internacional humanitario. Incluso en los ocho años de Uribe, la relación prosperó y facilitó la superación de dramáticas crisis con Venezuela por la ascendencia de Castro sobre Hugo Chávez e inesperada sobre Uribe. Basta indagar superficialmente con diplomáticos cubanos y colombianos de la época, para comprobar el respeto y la admiración profesadas por Uribe respecto de Fidel Castro -correspondidas-.

No debe haber concesiones con Francia Márquez de ningún tipo. Sin embargo, se debe entender que está en su derecho de admirar o repudiar la política cubana, sin que eso involucre la posición de Estado. Tampoco comprueba la descabellada idea de que detrás de la admiración por la medicina cubana o las quejas justificadas por el embargo (ilegal a la luz del derecho internacional) haya planes para cubanizar a Colombia. A Márquez le exigen una coherencia inmaculada como a ningún político de la historia reciente. Todo indica que no nos habituamos a un gobierno progresista, cuya legitimidad se quiere poner en tela de juicio a cualquier precio. Extraño, porque precisamente en estos días los aspectos criticables de la política exterior están en franca exposición.

Mauricio Jaramillo Jassir (profesor de la Universidad del Rosario)

@mauricio181212

