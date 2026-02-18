Lo que hallaron junto al cuerpo del estudiante universitario en Gachancipá sería ficha clave en la investigación

Sigue siendo un misterio la muerte del estudiante universitario Cristian Martín. De acuerdo con las versiones de su familia, salió de su casa, en Bogotá, a las 4:00 de la mañana y fue encontrado sin vida en una zona boscosa de la vereda San Bartolomé en Gachancipá, Cundinamarca.

RELACIONADO Encuentran en Gachancipá el cuerpo de un estudiante de 16 años reportado como desaparecido

El alcalde del municipio, Alfonso López, confirmó en entrevista con Noticias RCN los detalles del hallazgo. Según el alcalde, las autoridades no encontraron indicios de violencia en el cuerpo del joven:

La Policía no encontró rastros de maltrato, de rasguños, de cosas de esas, absolutamente nada.

Esta característica del hallazgo podría ser un indicio importante para conocer las circunstancias que rodearon la muerte del estudiante.

Pista clave en el caso del estudiante universitario hallado sin vida en Gachancipá

Una de las principales líneas de investigación se centra en determinar si el joven llegó solo al municipio o si fue acompañado por alguna persona.

"Estamos buscando a través de las cámaras que pronto determine si llegó con alguien o llegó solo. Estamos buscando por todo el sistema de cámaras que tenemos en el municipio", dijo el alcalde.

Fue encontrado en una zona boscosa de la vereda San Bartolomé. Pero lo que sí se nos hace extraño es que tenía su computador, su celular, su plata, su maleta, todo lo tenía al lado de él cuando lo encontraron suspendido en un árbol.

¿Por qué el universitario viajó de Bogotá a Gachancipá?

"Se nos hace extraño que venga un joven de Bogotá y justamente haga eso en nuestro municipio. No sé si era que tenía algún familiar, habría que investigarlo con la familia, algún familiar, alguna persona que tuviera vínculos con él en el sector", señaló López.

Según la información suministrada por la Policía al alcalde, la familia del joven reportó su desaparición después de que no regresara a casa.

El joven salió a las 4:00 de la mañana y no llegó a su casa y por eso empezaron a hacerle seguimiento y a través, pues afortunadamente tenía el celular y donde encontraron el celular encontraron al joven.

Las autoridades continúan revisando el material de las cámaras de seguridad del municipio para reconstruir los movimientos del estudiante y esclarecer las circunstancias de su muerte.

El alcalde se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre los avances en la investigación de este caso que mantiene consternada a la comunidad universitaria y a los habitantes de Gachancipá.