Hubo una salida inesperada y de ÚLTIMA HORA en Millonarios: detalles

Millonarios, que ha tenido un renacer con Fabián Bustos, el estratega argentino, tomó una decisión en las últimas horas.

El club 'albiazul' negoció con un club extranjero y acordó la salida de uno de sus jugadores que hacían parte de la zona defensiva.

Es así como, teniendo en cuenta el cupo de los 25 jugadores, volvió a tener una plaza libre.

¿Quién fue el jugador que salió a último momento del Millonarios dirigido por Fabián Bustos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Sander Navarro salió de Millonarios: esto se reveló

El 17 de febrero, sobre las 8:15 de la noche, Guillermo Arango, el reconocido periodista de Win Sports, confirmó que Sander Navarro jugará en el fútbol uruguayo.

"Oficial: Sander Navarro es nuevo jugador de Central Español FC, de Uruguay", comenzó escribiendo el comunicador deportivo.

"El lateral derecho firma por un año con el club uruguayo y me dicen que es una venta", añadió.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido la cifra por la que se realizó la transferencia.

Sander Navarro debutó como futbolista profesional en julio de 2024 y, hasta el momento, ha tenido participación en 54 partidos.

Además, con Millonarios, fue campeón de la Superliga 2024 vs. Junior.

¿Qué se hará en Millonarios con el cupo pendiente para completar los 25 jugadores?

Tras la salida de Sander Navarro, lo que ha trascendido es que Millonarios no realizará una nueva contratación.

En consecuencia, por ahora, lo que ocurriría es que Fabián Bustos promovería a un jugador de la cantera.

Millonarios se encuentra en la posición 14 de la Liga BetPlay 2026 I, con 8 puntos, y volverá a jugar el sábado 21 de febrero.

Su rival en la octava fecha será Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 8:30 de la noche.