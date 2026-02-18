Mundo Aventura se llena de motores: Bogotá vivirá 'Motos al Parque' con más de 15.000 asistentes

Bogotá volverá a vibrar al ritmo de los motores. Bajo el concepto “La ciudad ruge de nuevo”, el parque Mundo Aventura abrirá su agenda 2026 con Motos al Parque, un evento que se realizará del 21 al 22 de febrero, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., y que espera recibir a más de 15.000 visitantes, junto a 25 marcas participantes.

La feria está pensada para moteros y sus familias —tradicionales o multiespecie— y busca consolidarse como un punto de encuentro donde la cultura biker, la música, la tecnología y las marcas conviven en un mismo escenario.

No será solo una exhibición: será una experiencia diseñada para compartir, descubrir y celebrar la pasión por las dos ruedas.

Una experiencia inmersiva para la comunidad motera

El crecimiento del evento responde a una realidad contundente. Según la ANDI, en Colombia hay cerca de 12 millones de motociclistas, lo que representa el 62 % del parque automotor. En Bogotá, más de 1,2 millones de personas cuentan con licencia A1 o A2, una cifra que continúa en aumento.

Frente a este panorama, Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo de Mundo Aventura, explicó: “Reconociendo las necesidades del mercado creamos esta feria, que busca convertirse en referente y punto de encuentro para los apasionados por las motos y que se suma a la nueva estrategia de Mundo Aventura, que se convertirá en un ecosistema de entretenimiento con una nutrida agenda durante el 2026”.

La programación incluye espacios para todos los gustos: Expo MegaBike (motos clásicas, deportivas, eléctricas y customizadas), Zona Test Drive con circuito cerrado y cursos básicos, y una Zona de Adrenalina con shows de stunt, drift y acrobacias internacionales.

También habrá competencias como Moto más personalizada y Outfit biker más original, además del Festival Música & Rock Biker, con tarima principal y producción de alto nivel.

Un evento que también mueve la economía

Pensando en todos los públicos, Motos al Parque contará con Zona Pet Riders, food trucks, puntos de comida y una Zona Comercial con lanzamientos, accesorios e innovaciones tecnológicas. Más de 1.000 moteros, clubes y aliados estratégicos harán parte del encuentro.

Iván González, director general de Corparques, señaló: “En esta edición proyectamos cerrar con ventas totales por más de 1.300 millones y créditos superiores a $300 millones”.

Así, Motos al Parque se perfila como un dinamizador del sector, fortaleciendo el ecosistema motero en Bogotá y marcando el inicio de una nueva etapa para Mundo Aventura como centro de grandes experiencias durante todo el año. Quienes deseen asistir podrán adquirir sus entradas directamente en la página oficial del parque.