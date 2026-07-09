La clave es el Congreso

La democracia no es perfecta, pero es tal vez el menos peor de los sistemas políticos que hay en el mundo. El problema es que parte de la premisa de que los votantes tienen un conocimiento profundo de las problemáticas de la sociedad y escogen a los más preparados para solucionarlas… nada más alejado de la realidad.

Hoy en día las elecciones; ya sean presidenciales, legislativas o locales, se convirtieron más en un concurso de popularidad que en un mecanismo para elegir a las personas que nos lleven al desarrollo social y el Congreso colombiano es la muestra perfecta de esta problemática.

Como la popularidad hoy en día se mide a través de redes sociales, estamos ante un Congreso lleno de influenciadores, activistas y personas “famosas” que creen que el IPC es el Impuesto al Consumidor, cuando en realidad es el Índice de Precios al Consumidor. Más allá de estos lapsus que le pueden suceder a cualquiera, aunque a ciertos personajes les pasa con mayor frecuencia que a otros, lo preocupante es que alguien que hace leyes, vota reformas tributarias, aprueba presupuestos y demás, no tenga claro un concepto tan básico como el IPC. Es como si un futbolista no supiera qué es el fuera de lugar, o como si un contador confundiera el impuesto de renta.

La situación se pone peor cuando nos damos cuenta que estos lapsus no son hechos aislados y ocurren más frecuentemente de lo que quisiéramos. Hubo un congresista que hablando de los fondos de pensiones confundió las utilidades con el ahorro, otros han dicho que “de desigualdad nadie se ha muerto” y ni hablar de los que piden repartir la riqueza o sacar sacar a la gente de la pobreza aumentando “lo que más se pueda” el salario mínimo.

Ante la coyuntura fiscal tan delicada que enfrenta el país, derivada del incremento excesivo del gasto y del endeudamiento por parte de la anterior administración, es crucial tener legisladores que conozcan los temas económicos para que puedan tomar las decisiones necesarias con el fin de hacer los ajustes requeridos a las finanzas públicas. Lastimosamente ese no es el escenario en el que nos encontramos.

Los ministros de Hacienda e Interior van a tener una labor titánica al momento de llevar al Congreso la Ley de Rescate Económico, anunciada por el Gobierno días atrás, porque el proyecto, del cual depende la estabilidad económica del país, estará en manos de gente como Lalis, Bermeo, Carrascal, Wally, entre otros. De nada sirve tener un Gobierno que quiera hacer las cosas bien, si como sociedad no elegimos buenos legisladores que traduzcan esas iniciativas del Ejecutivo en leyes y normas que promuevan el progreso, el desarrollo, la justicia y la equidad.

Ojalá en un futuro la popularidad de redes sociales esté acompañada de conocimiento técnico e idoneidad, para que no terminemos escogiendo gente, no solo que no maneja los temas, sino que le cobra a sus asesores parte de su sueldo, que vende su voto por plata o que se alía con bandidos para llegar al poder.

La democracia es la elección de las mayorías y los resultados hay que respetarlos, pero que no se nos olvide que las mayorías se equivocan: los nazis llegaron al poder en Alemania en 1932 por voto popular, al igual que Hugo Chávez en Venezuela en 1998 e incluso, si nos vamos más atrás, Poncio Pilatos le dio elegir a los judíos si liberaba a Jesús o al bandido Barrabás. Ya sabemos cómo terminaron cada una de la historias… que no nos pase lo mismo y que las personas a quienes les demos nuestros votos no terminen socavando nuestras libertades.