Unos la justifican, legitimando el camino de las armas ante la ausencia o ineficiencia del Estado, mientras que otros la rechazamos por el profundo dolor que ha causado a millones de colombianos. Los primeros atribuyen la responsabilidad al Estado por no ceder ante los caprichos de los violentos; los segundos, a la evidente falta de voluntad de paz de los criminales que insisten en enriquecerse con el narcoterrorismo.

Lo cierto, y seguramente en esto todos estaremos de acuerdo, es que esa culebra sigue viva, hoy más viva que nunca. Pero, además, es más grande, más fuerte y cada vez muerde más duro.

Según cifras oficiales, las mal llamadas disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás estructuras armadas ilegales suman cerca de 30 mil integrantes, entre combatientes y colaboradores, casi el doble de los que tenían en 2022. Su presencia se ha extendido al 60 % del territorio nacional y sus ingresos ya superan los 147 billones de pesos, producto del narcotráfico y la minería ilegal. De allí su creciente capacidad para asesinar, secuestrar y extorsionar a un mayor número de ciudadanos inocentes.

Pero, más allá de constatar el evidente deterioro del orden público en Colombia, la pregunta verdaderamente relevante es: ¿qué hacemos con la culebra? ¿Cómo evitamos que siga mordiendo al pueblo colombiano?

Creo que, después de más de 60 años de violencia, es momento de reconocer que, en lugar de seguir “consintiendo” a la culebra para que no muerda, ha llegado la hora de “cortarle la cabeza”.

Algunos insistirán en que es preferible seguir intentando “encantarla” al son de un generoso “diálogo de paz”. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que renunciar a combatir a los criminales para sentarse a negociar con ellos solo propicia nuevos y más cruentos ciclos de violencia.

Esos mismos dirán que “sacrificar” a la culebra constituye un acto de violencia. Pero no hay nada más absurdo que pretender equiparar el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado con la violencia terrorista. El primero se ejerce en cumplimiento de la Constitución y la ley, con el propósito de proteger a los ciudadanos; la segunda atenta injustificadamente contra la vida, la integridad y el patrimonio de colombianos que nada tienen que ver con los delirios ideológicos ni con las ambiciones económicas de los violentos. Y, ciertamente, prefiero ver a los criminales pagando por sus delitos en una cárcel o descansando tres metros bajo tierra, antes que a las familias colombianas llorando la pérdida injusta de sus seres queridos.

Desde luego, no es una tarea fácil. Una culebra herida puede volverse más agresiva e incluso más peligrosa cuando se siente acorralada. Estos grupos armados responden a la ofensiva militar y policial con atentados terroristas, buscando intimidar a la sociedad y presionar al Estado para que se siente a negociar.

Y, claro, es natural querer evitar estos actos de violencia y buscar soluciones inmediatas que impidan su repetición. Pero ese legítimo deseo no puede convertirse en una razón para renunciar a combatir a estas organizaciones, mucho menos para desistir del anhelo de una Colombia libre, segura y en paz. Repito: el precio de ceder al chantaje de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás estructuras criminales es resignarnos a vivir en un país sometido a la voluntad de los violentos.

Por eso, en medio del dolor que hoy enluta al país por los recientes atentados en Meta, Norte de Santander y Cauca, mi llamado a los colombianos es a rodear al Gobierno nacional y respaldar a nuestros soldados y policías, héroes de Colombia, en su lucha frontal contra los grupos armados. No podemos permitir que los terroristas encuentren nuevamente en la violencia un mecanismo efectivo para imponerle al Estado sus condiciones de negociación y obtener así nuevas concesiones de impunidad.

Insisto: la paz no se consigue arrodillando al Estado ante la voluntad de los violentos. Se conquista protegiendo con determinación a los ciudadanos, capturando a los criminales para llevarlos ante la justicia o, cuando las circunstancias y el ordenamiento jurídico lo permitan, abatiéndolos mediante operaciones legítimas.

O, mejor dicho, retomando la metáfora de la culebra, es hora de dejar de alimentarla y complacerla con la esperanza de que algún día deje de morder.

¡Es hora de cortarle la cabeza!