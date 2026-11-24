La Fiscalía General de la Nación ya desplegó dos fiscales de crimen organizado para realizar la investigación por el cobarde atentado con carro bomba en inmediaciones de la Gobernación del Meta.

Autoridades investigan responsables de carro bomba en Villavicencio

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esde la noche de este 23 de noviembre se vienen liderando los actos urgentes junto con los cuerpos de Policía judicial tanto de la Policía Nacional como el Cuerpo Técnico de Investigaciones por parte de estos fiscales.

Dentro de las primeras hipótesis se tiene a alias Antonio Medina como la persona que habría dado la orden del atentado con cerca de 100 kg de explosivos, así como alias Patón.

Raúl González, delegado de crimen organizado de la Fiscalía, aseguró que “las primeras hipótesis nos llevan a presumir la autoría material e intelectual en cabeza del frente 39 Acacio Niño de las disidencias de las Farc, en cabeza de alias Antonio Medina y su ejecución posiblemente por alias Patón”.

Los fiscales analizan las primeras pruebas para solicitar órdenes de captura contra los responsables.

Entretanto, el presidente Abelardo de la Espriella hizo presencia en Villavicencio y lideró un Consejo de Seguridad para establecer las medidas que se tomarán luego del violento acto.

Según su versión, el vehículo utilizado había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán por integrantes de esa misma estructura.

Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella

También indicó que este atentado “forma parte de una escalada que incluye el carrobomba contra el peaje Pipiral el pasado 15 de noviembre y múltiples acciones previas en Puerto Gaitán. Todo eso está conectado, por lo tanto, podemos afirmar que se trata de una acción narcoterrorista de ese grupo del bandido miserable de alias Mordisco”.

Finalmente aseguró que los implicados en estas acciones ya están plenamente identificados y que van a “pagar con sangre” todo el daño que han causado no solo en infraestructura sino a la ciudadanía.

“Ese bandido que dirige esa facción, Paul, y toda la estructura del bloque Amazonas están identificados. Les advertimos con absoluta claridad, esto no va a quedar impune. Lo que hicieron anoche en Villavicencio lo van a pagar con sangre, porque no vamos a dejar que un acto tan infame como el que ha cometido este grupo narcoterrorista quede en la impunidad. Los vamos a dar de baja”.