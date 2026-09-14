¿Qué sigue después del terremoto? La reactivación empieza en lo local y exige articulación

Hay momentos que cambian un territorio en segundos. El terremoto dejó una huella profunda en Colombia y, cuando la emergencia física termina, empieza el verdadero desafío. La pregunta que nos embarga a todos es inevitable: ¿qué sigue ahora y de qué manera concreta podemos contribuir a la reactivación? La respuesta va mucho más allá de la ayuda humanitaria inmediata. Reconstruir un territorio no es solo levantar paredes; es devolverle a una familia sus ingresos, a un negocio sus clientes y a un emprendedor la esperanza.

La realidad es contundente frente a estas crisis; según el Disaster Recovery and Resiliency Impact Report, cuatro de cada diez negocios golpeados por un desastre nunca vuelven a abrir sus puertas, y un 25 % de los que logran reabrir quiebran durante el primer año. Detrás de cada uno hay una familia, empleos perdidos y una comunidad que se detiene. Tras el sismo, estimaciones reveladas por El Tiempo indican que cerca de 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos quedaron en riesgo, de las cuales el 93 % corresponden a microempresas.

Frente a esta urgencia, desde Interactuar creamos el Fondo Interactuar Adelante, un vehículo de financiación resiliente que une recursos financieros, garantías y acompañamiento integral. Nuestra meta inicial es movilizar $5.000 millones de pesos, acompañar a más de 350 empresas y respaldar cerca de 500 empleos a través de un efecto revolvente. Lo hacemos integrando soluciones financieras flexibles —con créditos desde $800.000 hasta 25 SMMLV, periodos de gracia de entre 1 y 9 meses para aliviar el flujo de caja, y acceso a garantías y seguros— con un diagnóstico claro de reactivación, asesoría técnica y un acompañamiento psicosocial indispensable para que los empresarios vuelvan a producir, vender y avanzar.

Para entender lo que está en juego, basta con mirar la historia de Rosalba Zuluaga, una comerciante de 75 años que vive en Riosucio, Caldas. Su local fue reubicado a la Plaza de Riosucio luego del terremoto; ella vivió de cerca el temor y la incertidumbre de ese día que sacudió a su municipio. Rosalba se convirtió en la primera beneficiaria del Fondo Interactuar Adelante, un impulso fundamental para mantener a flote la tradición que ha construido durante 45 años. Empezó en su pueblo vendiendo ropa y luego calzado gracias a un préstamo inicial de $500.000 de su papá y al apoyo de algunos proveedores. Vende botas, zapatos, tenis, chanclas y guayos para hombres, mujeres y niños. Con disciplina financiera, ha enseñado a sus cuatro hijos el valor del trabajo y la inversión responsable de los créditos con Interactuar, con esto Rosalba demuestra por qué respaldar a nuestros empresarios y emprendedores es devolverle el aliento a toda una región. Casos como estos nos recuerdan que las microempresas son la columna vertebral de nuestros territorios. Cuando una microempresa se levanta, se asegura el sustento de una familia, la permanencia del empleo y la dinamización del comercio cercano.

Sin embargo, ninguna organización puede reconstruir un territorio por sí sola. En Interactuar ya dimos el primer paso, pero escalar esta atención a más regiones afectadas exige una sólida articulación institucional. Por eso, abrimos una pregunta al ecosistema empresarial, a las instituciones, a la cooperación nacional e internacional y a todos los actores comprometidos con el país: ¿Cómo sumamos capacidades para que la recuperación llegue a quienes sostienen la economía local?

El Fondo Interactuar Adelante es la plataforma para canalizar capital de financiación, recursos para garantías, asistencia técnica y alianzas territoriales. Porque cuando una microempresa abre sus puertas, un municipio entero vuelve a avanzar.