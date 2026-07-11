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Atlético Nacional le ganó sobre la hora a Pereira y sigue líder de la Liga BetPlay

Atlético Nacional sufrió hasta el final, pero venció a Deportivo Pereira. El cuadro antioqueño es líder de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional derrotó a Pereira
Foto: X Atlético Nacional

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
08:16 p. m.
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El Atanasio Girardot vivió una noche de siete goles y un desenlace inesperado. Atlético Nacional derrotó 4-3 al Deportivo Pereira con una anotación de César Haydar al minuto 94 y llegó a 39 puntos, resultado que le permitió consolidarse como líder de la Liga BetPlay II-2026. El conjunto matecaña, por su parte, quedó eliminado de la lucha por los cuadrangulares.

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Cuando el partido parecía terminar en empate, el defensor verdolaga se convirtió en protagonista de la última jugada. Haydar probó desde media distancia, la pelota golpeó el palo y, después de rebotar en la espalda del arquero Gómez, terminó dentro de la portería. Un desenlace que desató la celebración en las tribunas y le entregó tres puntos fundamentales al equipo antioqueño.

La victoria también tuvo otro momento decisivo minutos antes. Nacional había recibido un duro golpe cuando Deportivo Pereira consiguió el 3-3 al minuto 87, gracias a una acción en la que Jorge Bermúdez aprovechó un descuido defensivo y silenció momentáneamente el estadio.

Sin embargo, William Tesillo respondió rápidamente. Al minuto 89, recibió una asistencia de Jorman Campuzano dentro del área, se quitó la marca y definió con categoría para devolverle la ventaja al local.

¿Cómo fue el final del Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira?

Los últimos minutos fueron una montaña rusa para los aficionados. Primero llegó la igualdad del Pereira, después Tesillo volvió a poner arriba a Nacional y, cuando parecía que el resultado estaba definido, César Haydar apareció con el tanto del minuto 94.

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El defensor se animó a rematar desde fuera del área y encontró una dosis de fortuna en el rebote que terminó venciendo al guardameta visitante. Así, el cuadro verdolaga evitó dejar puntos en casa y consiguió una victoria que puede resultar determinante para cerrar la fase regular.

¿Cómo quedó Atlético Nacional en la tabla y cuál es su próximo rival?

Con este triunfo, Atlético Nacional alcanzó los 39 puntos y aseguró el liderato de cara a la última jornada, la número 19. En ese compromiso recibirá a Once Caldas, que necesita ganar para mantener sus posibilidades de ingresar al grupo de los ocho.

El panorama es completamente distinto para Deportivo Pereira. El equipo risaraldense se quedó con 17 unidades y en la casilla 16, por lo que perdió matemáticamente sus opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

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La última fecha tendrá así un atractivo especial en Medellín: Nacional buscará cerrar la fase regular en lo más alto, mientras Once Caldas llegará obligado a conseguir un resultado que le permita seguir soñando con la clasificación.

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